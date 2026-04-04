5 k-dramas mais perturbadores da Netflix para você assistir agora - (crédito: Observatorio do Cinema)





Tem gente que ainda acha que k-dramas são apenas romance fofinho, triângulo amoroso e final feliz previsível. Só que isso já ficou no passado faz tempo. A nova leva de produções sul-coreanas resolveu brincar com algo bem mais perigoso: o lado mais sombrio do ser humano.

Nos últimos anos, a Netflix virou praticamente uma vitrine desse tipo de história, e o sucesso de Round 6 foi só a porta de entrada. Porque, na real, aquilo ali é quase leve perto do que veio depois.

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Mask Girl

Em Mask Girl, tudo começa com um desejo simples: ser notada. Kim Mo-mi queria brilhar, mas foi rejeitada pela aparência. O que ela encontra na internet não é só validação, é uma nova identidade que rapidamente sai do controle.

Quando um colega descobre quem ela realmente é, a história dá uma virada brutal. O que poderia ser só um drama psicológico vira uma espiral de decisões desesperadas, violência e consequências que atravessam anos.

O mais perturbador é como a série mostra que um único momento pode destruir várias vidas. Cada escolha ecoa, criando uma narrativa pesada sobre culpa, legado e identidade fragmentada.

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Somebody

Somebody pega algo extremamente atual, aplicativos de relacionamento, e transforma isso em uma experiência desconfortável. Kim Sum cria um sistema perfeito para conectar pessoas, mas claramente ela mesma não entende como se conectar.

E aí entra Yun-oh. Carismático, misterioso e serial killer. A relação dos dois é construída com um silêncio estranho, quase hipnótico, que incomoda mais do que qualquer cena explícita de violência.

O terror aqui é emocional. É aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas você não consegue apontar exatamente o quê. E quando percebe, já está tarde demais.

O Preço da Confissão

O Preço da Confissão começa como um mistério clássico, mas rapidamente abandona qualquer zona de conforto. Uma mulher inocente é presa, e o sistema simplesmente decide que aquela é a verdade oficial.

Dentro da prisão, surge uma proposta absurda: liberdade em troca de um crime. Não é sobre justiça, é sobre sobrevivência e isso muda completamente o peso da história.

A série brinca com a moral do espectador. Em vários momentos, você começa a entender decisões que, em qualquer outro contexto, seriam impensáveis. E esse é exatamente o ponto onde ela acerta.

Você Estava Lá

Você Estava Lá trabalha com um tema extremamente real: abuso e impotência. A protagonista carrega traumas do passado e vê a amiga repetir o mesmo ciclo e decide intervir.

O plano parece perfeito. Frio, calculado, quase cinematográfico. Existe até aquela vibe meio Thelma & Louise, só que muito menos romântica e muito mais desesperadora.

E aí vem o inevitável: nada sai como esperado. A série desmonta a ideia de controle e mostra como, às vezes, tentar salvar alguém pode te afundar junto. E isso dói.

A Lição

A Lição é provavelmente o exemplo mais refinado dessa nova fase dos k-dramas. Aqui, a vingança não é impulsiva, é construída com paciência quase assustadora.

A protagonista passou anos planejando cada detalhe. E isso torna tudo mais pesado, porque você entende perfeitamente o motivo. A dor é real, o trauma é real e a resposta também.

Mas a série não deixa barato. Ela mostra o preço disso tudo. E talvez a maior sacada seja essa: fazer você torcer por algo que, no fundo, você sabe que não deveria.