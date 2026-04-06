Robbie Williams anuncia show único em São Paulo na turnê "Britpop"

Os fãs brasileiros de Robbie Williams já podem marcar no calendário. O cantor britânico desembarca no país para uma apresentação única em 13 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, como parte da turnê Britpop, que celebra seu mais recente álbum de estúdio.

A turnê teve início em maio de 2025, em Edimburgo, na Escócia, e percorreu 24 países, acumulando um público de 1,2 milhão de pessoas. Apenas no Reino Unido, mais de 250 mil espectadores assistiram aos shows em estádios e arenas durante o verão do hemisfério norte. A passagem pela América Latina também inclui apresentações na Colômbia, Argentina, Chile, Peru e México — todas com ingressos esgotados.

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Os ingressos para o show paulistano começam a ser vendidos nesta quinta-feira (9/4)l, ao meio-dia, exclusivamente aqui.

Os preços partem de R$ 195. A abertura dos portões está prevista para as 17h, e o show deve começar às 21h. A classificação etária é de 16 anos; menores entre 5 e 15 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

A produção da turnê no Brasil é da Bonus Track, comandada por Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com patrocínio oficial da Heineken.

16º #1 no Reino Unido

Lançado em janeiro deste ano, o álbum Britpop rapidamente alcançou o topo das paradas britânicas, garantindo a Robbie Williams seu 16º álbum número 1 no Reino Unido — um recorde absoluto para um artista solo no país. O trabalho é o 13º da carreira do cantor e inclui os singles Rocket, Spies, Human, Pretty face e All my life.

O disco conta com participações especiais de nomes como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), o duo mexicano Jesse & Joy e o também britânico Gary Barlow.

Embaixador da FIFA e novo hino oficial

Em junho de 2025, Robbie Williams foi nomeado Embaixador Oficial da Música da FIFA, uma posição global que une música e futebol. Em sua primeira atuação no cargo, escreveu e gravou Desire, o novo hino oficial da entidade, em parceria com Laura Pausini. A canção será tocada em todos os torneios futuros da FIFA, incluindo a Copa do Mundo de 2026.

Em julho de 2025, a dupla se apresentou ao vivo na final da Copa do Mundo de Times da FIFA, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em dezembro, Robbie voltou a interpretar o hino no sorteio dos grupos da Copa de 2026, desta vez ao lado de Nicole Scherzinger. Sua próxima aparição como embaixador será na abertura do Mundial, em junho, na Cidade do México.

Prêmios, cinema e filantropia

Reconhecido como um dos artistas mais premiados do mundo, Robbie Williams acumula 90 milhões de álbuns vendidos globalmente, 18 Brit Awards e seis álbuns entre os 100 mais vendidos da história britânica. Em 2025, recebeu o PRS for Music Icon Award no The Ivors, em Londres — seu quinto prêmio Ivor Novello —, celebrando sua trajetória como um dos compositores mais influentes do Reino Unido.

O cantor também estreou em dezembro de 2024 o filme Better man, indicado ao Oscar, e lançou em janeiro de 2025 a trilha sonora original da obra. Fora dos palcos e das telas, Robbie já arrecadou £121 milhões para instituições de caridade ao redor do mundo desde que cofundou o Soccer Aid para a UNICEF, em 2006.