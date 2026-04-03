Shakira está entre os sete artistas mais votados para Rock & Roll Hall of Fame

Shakira é atração confirmada em show gratuito dia 2 de maio em Copacabana - (crédito: Divulgação)

Com o mega-show gratuito agendado para 2 de maio na praia de Copacabana, na agenda da plataforma Todo Mundo no Rio, e uma série de apresentações internacionais para 2026, Shakira está entre as sete melhores posições dos finalistas para o Rock & Roll Hall of Fame, com mais de 690 mil votos. Esta sexta-feira (3/4) é o último dia de votação, aberta on-line para o público geral. Para votar, basta acessar o site oficial no site rockhall.com

A diva pop colombiana foi indicada pela primeira vez e é a única representante latino-americana entre os 17 artistas concorrentes. Ela divide a lista de indicações com Phil Collins, New Edition, P!NK e Luther Vandross, entre outros.

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Para o Todo Mundo no Rio, de acordo com informações da assessoria do evento, são esperadas cerca de 2 milhões de pessoas. A ocupação hoteleira da cidade neste período ultrapassa os 90%.

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Turnê nos EUA e na Europa

Shakira também anunciou, nesta semana, uma série especial de apresentações de sua turnê Las mujeres ya no lloran nos Estados Unidos. Será uma oportunidade para os fãs verem os shows em arenas. As novas datas têm início em 13 de junho, com o retorno a Los Angeles para apresentação no Intuit Dome. Outras cidades no roteiro são Atlanta, Miami, Palm Desert, Baltimore, Boston, Newark, Brooklyn, Belmont Park e Atlantic City. A etapa norte-americana da turnê acontece no mesmo período que a Copa do Mundo de futebol, coincidindo com várias cidades sede nos EUA.

Entre os meses de setembro e outubro, a artista colombiana faz residência na Espanha, com 11 shows confirmados em Madri. As apresentações acontecerão no Estádio Shakira, um espaço temporário de grande escala integrado à Iberdrola Music, com capacidade para mais de 50 mil fãs por noite. Inicialmente, seriam três datas e rapidamente se expandiu para 11 apresentações entre setembro e outubro. Mais de meio milhão de ingressos foram vendidos.

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Desde seu lançamento em fevereiro de 2025, a turnê Las mujeres ya no lloran quebrou recordes. A turnê estabeleceu um recorde mundial do Guinness como a turnê de maior bilheteria de todos os tempos de uma artista latina, arrecadando US$ 421,6 milhões e vendendo 3,3 milhões de ingressos em 86 shows.