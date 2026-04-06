InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Lady Gaga cancela show por infecção respiratória

Em nota, cantora anunciou cancelamento de performance horas antes de subir ao palco e pediu desculpas ao público

A cantora americana Lady Gaga - (crédito: Reprodução Youtube NFL)
A cantora americana Lady Gaga - (crédito: Reprodução Youtube NFL)

A cantora Lady Gaga anunciou, nesta segunda-feira (6/4), que fará uma breve pausa forçada nas apresentações para cuidar da saúde. A cantora, 40 anos, se apresentaria nesta segunda-feira (6/4) no Bell Centre, em Montreal, no Canadá. Horas antes, no entanto, anunciou que precisou cancelar o show após receber conselhos médicos. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Estou lutando contra uma infecção respiratória nos últimos dias e fazendo tudo que posso para descansar e me recuperar, mas piorou. Meu médico me aconselhou fortemente a não me apresentar hoje e, para ser honesta, não acho que eu conseguiria oferecer a vocês a qualidade de performance que merecem", escreveu, em postagem nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Veja a postagem feita por Lady Gaga nas redes sociais: 

Lady Gaga cancela show por questões de saúde; entenda
Lady Gaga cancela show por questões de saúde; entenda (foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga)

A cantora ainda se mostrou angustiada pela mudança na agenda. Gaga ainda pediu desculpas aos fãs que estavam com ingressos comprados para assistir à performance em Montreal. 

"Sei o quanto isso é profundamente decepcionante e realmente não poderia me sentir pior por desapontar vocês. Sinto muito e peço desculpas a todos vocês que estariam lá por mim. Estar em Montreal na quinta e na sexta foi mágico e profundamente significativo", lamentou. 

Assim como foi citado pela própria, o show desta segunda seria o terceiro de Gaga no mesmo espaço. Na quinta e sexta-feira passada (2 e 3 de abril), a cantora americana fez outros dois shows na cidade pela turnê The Mayhem Ball.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 06/04/2026 20:07 / atualizado em 06/04/2026 20:08
SIGA
x