Lady Gaga cancela show por infecção respiratória

A cantora Lady Gaga anunciou, nesta segunda-feira (6/4), que fará uma breve pausa forçada nas apresentações para cuidar da saúde. A cantora, 40 anos, se apresentaria nesta segunda-feira (6/4) no Bell Centre, em Montreal, no Canadá. Horas antes, no entanto, anunciou que precisou cancelar o show após receber conselhos médicos.

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"Estou lutando contra uma infecção respiratória nos últimos dias e fazendo tudo que posso para descansar e me recuperar, mas piorou. Meu médico me aconselhou fortemente a não me apresentar hoje e, para ser honesta, não acho que eu conseguiria oferecer a vocês a qualidade de performance que merecem", escreveu, em postagem nas redes sociais.

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Veja a postagem feita por Lady Gaga nas redes sociais:

Lady Gaga cancela show por questões de saúde; entenda (foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga)

A cantora ainda se mostrou angustiada pela mudança na agenda. Gaga ainda pediu desculpas aos fãs que estavam com ingressos comprados para assistir à performance em Montreal.

"Sei o quanto isso é profundamente decepcionante e realmente não poderia me sentir pior por desapontar vocês. Sinto muito e peço desculpas a todos vocês que estariam lá por mim. Estar em Montreal na quinta e na sexta foi mágico e profundamente significativo", lamentou.

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Assim como foi citado pela própria, o show desta segunda seria o terceiro de Gaga no mesmo espaço. Na quinta e sexta-feira passada (2 e 3 de abril), a cantora americana fez outros dois shows na cidade pela turnê The Mayhem Ball.