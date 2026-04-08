Casa Thomas Jefferson recebe manhã de bossa nova e jazz neste sábado (11/4)

Neste sábado (11/4), a Casa Thomas Jefferson vira palco da Manhã de Bossa Nova e Jazz. O evento é uma parceria do Clube da Bossa Nova com a Casa Thomas Jefferson. "O público pode esperar um show nostálgico, criativo, com arranjos inéditos e firmado nas raízes da bossa nova e do jazz tradicional, que exploram as habilidades dos músicos e vocais com a sensibilidade e criatividade", afirma a cantora Andressa Sousa, que irá se apresentar no evento.
O repertório foi construído a partir de uma curadoria conjunta com o Clube da Bossa Nova, equilibrando canções clássicas e músicas que refletem a identidade artística da cantora. "O show dialoga com os clássicos tradicionais da bossa nova de Tom Jobim e outros e também do jazz rradicional americano. Mas teremos arranjos adaptados, e alguns arranjos de Samara Joy, cantora estadunidense que ganhou o Grammy como artista revelação", conta Samara. Segundo Andressa, a proposta é criar sensações musicais sem perder o respeito pela tradição que mantém esses estilos atuais.
A produtora executiva do evento, Marizan Fontinele, destaca que a iniciativa busca aproximar o público da bossa nova e do jazz, reforçando a renovação constante desses gêneros. A manhã musical promete reunir talentos da cena cultural brasiliense em um ambiente acolhedor, pensado para celebrar a música e renovar as energias do público. O evento começa às 11h30, com recomendação de chegada antecipada para garantir lugar.
Serviço:
Manhã de Bossa Nova e Jazz
Nesse sábado (11/4) , às 11h30 na Casa Thomas Jefferson localizada na 706/906 da Asa Sul. Entrada gratuita e sem distribuição de ingressos. Classificação
indicativa livre.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco