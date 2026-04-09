'A Múmia 4': Brendan Fraser começa a promover filme de maneira divertida

A Múmia 4 começou a ganhar movimentação antes do início das filmagens. Brendan Fraser, astro da franquia, visitou o parque Universal Studios Hollywood ao lado dos diretores do novo filme, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.
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O passeio incluiu a atração baseada na franquia, e foi compartilhado nas redes sociais da Universal. Na publicação, o estúdio destacou o retorno do ator ao papel de Rick OConnell, 18 anos após sua última aparição.
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A Múmia 4 deve começar suas filmagens em agosto.
Confira o post abaixo:
A Múmia 4: Diretores revelam classificação indicativa e dizem: Vamos até o limite
Tudo sobre A Múmia 4
Brendan Fraser e Rachel Weisz estão confirmados no elenco, retomando os papéis de Rick e Evelyn OConnell. Os dois estrelaram A Múmia, de 1999, e O Retorno da Múmia, de 2001. Weisz não participou do terceiro filme, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, lançado em 2008. John Hannah também está no filme e volta ao papel de Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn.
A Múmia 4 será dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conhecidos como Radio Silence e responsáveis pelos sucessos Pânico 5, Pânico 6 e Casamento Sangrento 2.
Sean Daniel, produtor da trilogia original ao lado do falecido James Jacks, retorna à produção, agora acompanhado de William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, parceiros de longa data da Radio Silence pela produtora Project X Entertainment – também envolvida em Abigail e nos dois últimos Pânico. O roteiro é assinado por David Coggeshall.
De acordo com fontes próximas à produção, o novo longa não será um reboot, mas sim uma continuação direta dos dois primeiros filmes, desconsiderando os eventos do terceiro (A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, de 2008).
A Múmia 4 tem estreia marcada para 19 de maio de 2028.
O filme original de A Múmia está disponível no Prime Video.
O post A Múmia 4: Brendan Fraser começa a promover filme de maneira divertida; veja apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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