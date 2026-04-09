'O Diabo Veste Prada 2': a mudança que Miranda Priestly sofre no filme

O aguardado O Diabo Veste Prada 2 já entrou em fase de divulgação internacional com eventos em grandes cidades pelo mundo, reunindo parte do elenco original e antecipando detalhes sobre a nova etapa da história.
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A continuação retoma a trajetória de Miranda Priestly (Meryl Streep) cerca de duas décadas depois dos acontecimentos do primeiro filme, em um mercado editorial e de moda completamente diferente do que ela conhecia.
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O contexto mudou e algoritmos, redes sociais e influenciadores digitais passaram a ditar tendências, e Miranda, que sempre agiu a partir de uma posição de controle absoluto, agora precisa lidar com um ambiente em que sua influência não se sustenta mais sozinha.
O que muda na trajetória de Miranda
No primeiro filme, a editora da Runway era sinônimo de poder incontestável. Nesta sequência, ela se vê em um território mais instável, onde decisões editoriais disputam espaço com criadores de conteúdo e plataformas digitais que funcionam por uma lógica completamente diferente da que ela dominou por décadas.
Durante a divulgação, Meryl Streep comentou que a principal virada da personagem nesta nova fase é ter que reconhecer suas limitações e buscar apoio em outras pessoas para continuar relevante, algo que a personagem do primeiro filme jamais consideraria.
Novas dinâmicas e retornos importantes
Essa mudança aparece também nas relações ao redor dela. Emily Charlton (Emily Blunt) retorna, agora associada a grandes investimentos publicitários, com vantagem estratégica sobre a antiga chefe, invertendo completamente a dinâmica do filme de 2006.
Andrea Sachs (Anne Hathaway) também retorna, desta vez em um cargo editorial mais consolidado e com uma visão bem mais crítica sobre Miranda do que tinha antes.
Além das duas, o filme traz profissionais mais jovens, familiarizados com o ambiente digital e com outras formas de trabalhar, o que coloca em cena o contraste entre gerações dentro da indústria da moda e da comunicação.
A sequência segue em circuito promocional internacional antes da estreia oficial nos cinemas.
O post O Diabo Veste Prada 2: A drástica mudança que Miranda Priestly sofre no filme apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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