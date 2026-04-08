Suspeito de aplicar golpe em Marcos Oliveira, o Beiçola, é preso - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rose Scalco, advogada de Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, da Globo, revelou que o homem investigado por aplicar golpes financeiros no ator está preso.

Em entrevista ao jornal O Globo, a também amiga do artista veterano detalhou que o suspeito, identidade permanece em segredo devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi preso por outro delito de estelionato em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acusado foi detido por crimes contra idosos e empréstimos irregulares junto ao INSS e está em prisão preventiva.

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"Eis a novidade que dá certo alívio de alguma forma. Já tomei as providências necessárias para anexar esse fato ao processo. Por ser carente, vulnerável e analfabeto digital, Marcos aceitou a ajuda de um rapaz para administrar suas redes sociais em 2022", explicou Rose Scalco.

"Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, e essa pessoa angariou a confiança dele. Por três meses, deu tudo certo, mas ela se apoderou de senhas e do controle financeiro dele e, depois, veio a situação", comentou a advogada de Marcos Oliveira.

O texto Suspeito de aplicar golpe em Marcos Oliveira, o Beiçola, é preso por estelionato foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.