Mario Wonder + Parque Bellabel amplia experiência, mas limita jogadores solo

O jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, contou com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel em edição especial produzida pela Nintendo - (crédito: Divulgação/Nintendo)

Depois de décadas fazendo jogos de plataforma 2D de uma maneira quase perfeita, a Nintendo resolveu fazer algo diferente. Super Mario Bros. Wonder veio para renovar a fórmula com visuais vibrantes e um foco agora em criatividade, além de inovar a estética da série New Super Mario Bros, com nova direção de arte.

Florescer Inesperado

O Reino Flor é mais do que apenas um cenário, é um mundo vivo, mutável e cheio de surpresas, onde em cada fase se vive uma aventura nova. As wonder flowers, que são o centro da história, mudam o ambiente em tempo real, criando situações caóticas, criativas e muitas vezes inesperadas. A versão para Switch 2, junto a expansão Encontro no Parque Bellabel, vem para aprimorar a experiência do jogador, adicionando conteúdos novos, modos e uma jogabilidade voltada para o multiplayer, tanto local quanto online.

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Cada fase possui um ritmo dinâmico, em que as coisas mudam rapidamente, então você precisa estar sempre atento. A Nintendo é profissional em transformar ideias simples em jogos memoráveis, e isso continua acontecendo nessa versão.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Caminhos que se expandem

A expansão adiciona novos conteúdos ao jogo, a história ganha um novo capítulo, com novos personagens jogáveis, poderes inéditos e batalhas contra os Koopincha. Após derrotar o chefão Bowser e seus filhos, os Koopinchas, retornam e roubam as flores Bellabel e se escondem por todo o Reino Florido. O jogador então entra em uma missão para recuperar as flores perdidas do Parque Bellabel.

Cada inimigo está escondido em algum lugar do mapa, e cada um guarda uma nova etapa. No fim das fases, o jogador enfrenta o capanga que se transforma utilizando o poder da flor, fazendo novos campos de batalha surgirem. Vencer uma batalha, além de devolver a flor Bellabel, restaura um pouco dos jardins do parque. O jogo está repleto de novos coletáveis e personalização, o que aumenta a sensação de progresso. A experiência solo, por mais que divertida, foi levemente deixada de lado, já que o foco da expansão é o coletivo.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Um parque para encontros

O destaque é o Parque Bellabel, que também é um problema. A ideia é construir um espaço de convivência dentro do mundo de Mario, em um parque de diversões. A atração em si é dividida em diversas atividades que funcionam como pequenas missões, mas com o foco 100% no multijogador. Porém, há um grande problema: não há jogadores online. As atividades dentro do parque exigem pelo menos mais um jogador, então se você estiver sozinho, o parque de diversões fica chato.

Mesmo jogando online, as partidas só podem ser feitas com amigos que você já adicionou, ou seja, não há uma forma fácil e rápida de achar jogadores, o que acaba dificultando na hora de jogar com mais pessoas. O resultado é um conteúdo inovador, mas limitante.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Jogos que se constroem em conjunto

Jogando com amigos, o Parque é muito divertido, onde há jogos com mecânicas únicas como uma "batata quente" colaborativa, onde jogadores específicos devem segurar o tubérculo. Em outro, uma disputa frenética toma conta de um desafio de quem pega mais moedas. Os joguinhos recompensam os jogadores com itens para restaurar os parques, desbloquear personalizações e completar coleções. O que acaba incentivando os jogadores a explorar todas as atrações disponíveis.

No entanto, o problema segue: sem multiplayer, não há progressão nos mini jogos. O que pode tornar a jogatina frustrante para quem joga sozinho.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Vale a pena?

Nota: 8/10

"Super Mario Bros. Wonder + Encontro no Parque Bellabel" vem para ampliar o escopo do jogo, adicionando novas formas de interação e reforçando seu compromisso com a criatividade. No mais alguns jogadores podem passar dificuldades por causa das limitações do multijogador.

Essa versão reforça para a comunidade que Super Mario Bros. continua se reinventando, para agradar e envolver seus jogadores. Mesmo com o parque focado no multijogador, ainda houve uma preocupação em criar novos conteúdos solo.

Super Mario Bros. Wonder + Encontro no Parque Bellabel está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil

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