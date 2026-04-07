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Mario Wonder + Parque Bellabel amplia experiência, mas limita jogadores solo

Nova expansão de Super Mario Bros. Wonder, Encontro no Parque Bellabel, aposta no multiplayer mas é limitado para quem joga sozinho

O jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, contou com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel em edição especial produzida pela Nintendo - (crédito: Divulgação/Nintendo)
O jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, contou com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel em edição especial produzida pela Nintendo - (crédito: Divulgação/Nintendo)

Depois de décadas fazendo jogos de plataforma 2D de uma maneira quase perfeita, a Nintendo resolveu fazer algo diferente. Super Mario Bros. Wonder veio para renovar a fórmula com visuais vibrantes e um foco agora em criatividade, além de inovar a estética da série New Super Mario Bros, com nova direção de arte.

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Florescer Inesperado

O Reino Flor é mais do que apenas um cenário, é um mundo vivo, mutável e cheio de surpresas, onde em cada fase se vive uma aventura nova. As wonder flowers, que são o centro da história, mudam o ambiente em tempo real, criando situações caóticas, criativas e muitas vezes inesperadas. A versão para Switch 2, junto a expansão Encontro no Parque Bellabel, vem para aprimorar a experiência do jogador, adicionando conteúdos novos, modos e uma jogabilidade voltada para o multiplayer, tanto local quanto online.

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Cada fase possui um ritmo dinâmico, em que as coisas mudam rapidamente, então você precisa estar sempre atento. A Nintendo é profissional em transformar ideias simples em jogos memoráveis, e isso continua acontecendo nessa versão.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel
Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Caminhos que se expandem

A expansão adiciona novos conteúdos ao jogo, a história ganha um novo capítulo, com novos personagens jogáveis, poderes inéditos e batalhas contra os Koopincha. Após derrotar o chefão Bowser e seus filhos, os Koopinchas, retornam e roubam as flores Bellabel e se escondem por todo o Reino Florido. O jogador então entra em uma missão para recuperar as flores perdidas do Parque Bellabel.

Cada inimigo está escondido em algum lugar do mapa, e cada um guarda uma nova etapa. No fim das fases, o jogador enfrenta o capanga que se transforma utilizando o poder da flor, fazendo novos campos de batalha surgirem. Vencer uma batalha, além de devolver a flor Bellabel, restaura um pouco dos jardins do parque. O jogo está repleto de novos coletáveis e personalização, o que aumenta a sensação de progresso. A experiência solo, por mais que divertida, foi levemente deixada de lado, já que o foco da expansão é o coletivo.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel
Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Um parque para encontros

O destaque é o Parque Bellabel, que também é um problema. A ideia é construir um espaço de convivência dentro do mundo de Mario, em um parque de diversões. A atração em si é dividida em diversas atividades que funcionam como pequenas missões, mas com o foco 100% no multijogador. Porém, há um grande problema: não há jogadores online. As atividades dentro do parque exigem pelo menos mais um jogador, então se você estiver sozinho, o parque de diversões fica chato.

Mesmo jogando online, as partidas só podem ser feitas com amigos que você já adicionou, ou seja, não há uma forma fácil e rápida de achar jogadores, o que acaba dificultando na hora de jogar com mais pessoas. O resultado é um conteúdo inovador, mas limitante.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel
Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Jogos que se constroem em conjunto

Jogando com amigos, o Parque é muito divertido, onde há jogos com mecânicas únicas como uma "batata quente" colaborativa, onde jogadores específicos devem segurar o tubérculo. Em outro, uma disputa frenética toma conta de um desafio de quem pega mais moedas. Os joguinhos recompensam os jogadores com itens para restaurar os parques, desbloquear personalizações e completar coleções. O que acaba incentivando os jogadores a explorar todas as atrações disponíveis.

No entanto, o problema segue: sem multiplayer, não há progressão nos mini jogos. O que pode tornar a jogatina frustrante para quem joga sozinho.

Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel
Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel (foto: Divulgação/Nintendo)

Vale a pena?

Nota: 8/10

"Super Mario Bros. Wonder + Encontro no Parque Bellabel" vem para ampliar o escopo do jogo, adicionando novas formas de interação e reforçando seu compromisso com a criatividade. No mais alguns jogadores podem passar dificuldades por causa das limitações do multijogador.

Essa versão reforça para a comunidade que Super Mario Bros. continua se reinventando, para agradar e envolver seus jogadores. Mesmo com o parque focado no multijogador, ainda houve uma preocupação em criar novos conteúdos solo.

Super Mario Bros. Wonder + Encontro no Parque Bellabel está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil

Saiba Mais

  • Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel
    Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel Foto: Divulgação/Nintendo
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    Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel Foto: Divulgação/Nintendo
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    Cena do jogo Super Mario Bros. Wonder, versão Nintendo Switch 2, com adição da expansão Encontro no Parque Bellabel Foto: Divulgação/Nintendo
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Mariana Menhô*

Estagiário

Estudante de jornalismo e amante de fotografia. É estagiária da equipe de Redes Sociais

Por Mariana Menhô*
postado em 07/04/2026 19:44
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