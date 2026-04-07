Caramelo faz propaganda da empresa da tutora e conquista a internet

O cãozinho caramelo se tornou um "verdadeiro garoto propaganda" da empresa de turismo. - (crédito: Reprodução/ Instagram / @maliturturismo)

Um cachorro caramelo tem roubado a cena nas redes sociais após se tornar o “garoto propaganda” de empresa de fretamento e viagens em grupo localizada em Catanduva, no interior de São Paulo. Em um vídeo publicado pelo perfil da empresa no Instagram, é possível ver o doguinho entrando na trend que está se tornando conhecida na web como: "Essa é minha empresa, se quiser vir”.

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A tendência consiste em apresentar o espaço e serviços oferecidos pela empresa, função que, com ajuda de algumas legendas, o caramelo cumpriu com maestria. Durante o vídeo, o animal mostra desde a sede da empresa até o pátio e interior dos ônibus.

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A postagem da Malitur Turismo teve um grande alcance. Em cerca de dois dias, a publicação teve mais de 700 mil visualizações e mais de 150 mil likes, mostrando uma grande simpatia do público em relação ao pequeno cãozinho caramelo da empresa de ônibus. Confira o vídeo:

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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