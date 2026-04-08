'Homem-Aranha 4' ganha novas cenas para reforçar humor e vilão

Homem-Aranha: Um Novo Dia, ou Homem-Aranha 4, passou por novas filmagens recentemente. O protagonista Tom Holland confirmou que o longa recebeu cenas adicionais para ajustar o tom e fortalecer a trama do vilão.

Em entrevista à GQ, o ator afirmou que voltou a Londres para gravar conteúdos extras do quarto filme do herói. "Eu posso dizer com certeza que o que estamos fazendo, não precisamos, disse. O filme funciona e canta como está. Estamos apenas colocando a cereja no bolo em certas áreas."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Holland, as mudanças não são essenciais para a história principal, mas servem para aprimorar a experiência final do público. " Estamos encontrando maneiras de adicionar um pouco mais de humor. Estamos desenvolvendo a trama do vilão de uma nova forma e algumas coisas bem divertidas." finalizou.

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Na trama, quatro anos se passaram, e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, após ter se apagado voluntariamente das vidas e memórias das pessoas que ama.

Combatendo o crime em uma Nova York que já não conhece seu nome, ele se dedica totalmente a proteger a cidade, atuando como um Homem-Aranha em tempo integral.

Mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um novo e estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Leia mais aqui: Harry Potter: série da HBO revela criaturas mágicas inéditas

Dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), o filme será o primeiro do herói dentro da Fase 6 do MCU e aposta em um tom de recomeço inspirado na famosa saga dos quadrinhos lançada em 2008. Segundo Holland, essa nova história não parece o quarto filme, mas um renascimento completo do personagem.

Além de Holland, o elenco conta com Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Sadie Sink em um papel ainda mantido em sigilo, Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jon Bernthal como o Justiceiro, personagem que deve cruzar o caminho de Peter em uma trama repleta de ação e moralidade, e Michael Mando, que retorna como o vilão Escorpião após 8 anos. Há rumores de que o criminoso Tombstone (Lápide, nos quadrinhos) também será introduzido como antagonista secundário.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho nos cinemas brasileiros.

O post Homem-Aranha 4 ganha novas cenas para reforçar humor e vilão apareceu primeiro em Observatório do Cinema.