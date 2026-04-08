Harry Potter: série da HBO revela criaturas mágicas inéditas

A série de Harry Potter para a HBO trará criaturas mágicas que ficaram de fora dos filmes. A produção deve adaptar elementos dos livros que não foram explorados no cinema.
Em um especial recém-lançado na HBO Max sobre os bastidores da série, foram apresentadas três criaturas que não apareceram nos filmes: Jobberknoll, Flobberworms e Fire Crabs. Os designers também indicaram que os efeitos serão feitos de forma prática, com pouco uso de computação gráfica.
Conheça as criaturas abaixo:
A 1ª temporada da série de Harry Potter terá 8 episódios e estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO e HBO Max, e a 2ª temporada já começou a ser desenvolvida.
- Leia mais aqui: José de Abreu critica núcleo de Avenida Brasil e chama atenção da web: "Não funcionou"
Tudo sobre a série de Harry Potter
A nova versão da HBO da adorada história de Harry Potter acompanhará o jovem enquanto ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa para trás e parte para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do caminho, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger e luta contra Lord Voldemort. Dominic McLaughlin será o Harry, Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.
O extenso elenco é formado também por: Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Katherine Parkinson estrelará como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Leo Earley como Simas Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown e Bertie Carvel como Cornélio Fudge. Bel Powley e Daniel Rigby interpretarão Petúnia e Válter Dursley.
Warwick Davis, que interpretou o Professor Filius Flitwick na franquia, reprisará seu papel. Além disso, Elijah Oshin estrela como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como Grampo.
- Leia mais aqui: Suspeito de aplicar golpe em Marcos Oliveira, o Beiçola, é preso
Francesca Gardiner, que já ganhou Emmy por Succession, vai comandar a série de Harry Potter, enquanto Mark Mylod, de Game of Thrones, O Menu, e que também já trabalhou com Gardiner na série sobre a família Roy, vai dirigir vários episódios.
A controversa J.K. Rowling atuará na produção executiva da série, e ao que tudo indica, cada temporada da produção adaptará um dos livros da autora, sendo fiel ao material original. O reboot de Harry Potter estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia no mesmo streaming.
- Diversão e Arte Lauana Prado relata susto com sangramento durante gravidez: "Desesperada"
- Diversão e Arte José de Abreu critica núcleo de Avenida Brasil e chama atenção da web: "Não funcionou"
- Diversão e Arte Após prisão, ex-bailarina do Faustão revela como reconstruiu sua vida: "Estou mais forte"
- Diversão e Arte Bridgerton: 5ª temporada escala três novos atores
- Diversão e Arte Projeto promove oficinas gratuitas de percussão popular brasileira no DF
- Diversão e Arte Palcos de ouro: o segredo do lucro nas turnês