José de Abreu critica núcleo de Avenida Brasil e chama atenção da web: "Não funcionou"

Zé de Abreu usou as redes sociais para lembrar de quando atuou na novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)





José de Abreu, que interpretou Nilo, um dos personagens de destaque de Avenida Brasil (2012), usou as redes sociais nesta última terça-feira (7), e relembrou a novela, atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.

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Através do X (antigo Twitter), o ator veterano fez um comentário curioso sobre a trama de João Emanuel Carneiro, enquanto acompanhava um capítulo na sessão de reprises, e alfinetou seus colegas de elenco.

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"Não funcionou"

Tô vendo Avenida Brasil, é incrível como o núcleo cômico não funcionou. Quatro atores maravilhosos, lindos, super bem nos papéis O tal público é realmente uma surpresa, destacou José de Abreu, sem mencionar nomes. Apesar disto, os internautas apontaram o núcleo ao qual ele se referia.

Coincidentemente, o núcleo de Cadinho (Alexandre Borges) e suas três mulheres, Verônica (Debora Bloch), Noêmia (Camila Morgado) e Alexia (Carolina Ferraz) foram destaque no capítulo em questão de Avenida Brasil. Para a sequência da trama, prevista para 2027, nenhum dos nomes citados estão cotados para integrar o elenco, incluindo José de Abreu.