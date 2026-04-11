Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (11/4)

Data estelar: Lua míngua em Aquário.



Aquilo que chamamos de sistema é o somatório de entendimentos sociais que compõem a chamada normalidade, e esses não se encontram escritos em algum livro sagrado, são contratos subentendidos que circulam nos relacionamentos e são transmitidos através da educação, e refletidos na moralidade que determina o que é certo e errado.

O sistema, por isso, é invisível, mas completamente real, da mesma forma com que a alma humana também é invisível, mas muito real, e tudo que é real precisa de alimento, o sistema se alimenta de individualismo, de tecnologia e de competição, enquanto a alma se alimenta de verdade, bondade e beleza.

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Tu decides, então, com que vais te nutrir ou se por essas coisas da inconsciência, se tu serás alimento do sistema.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Alguém tem de colocar as coisas em movimento e é para isso que nascem almas neste signo, porque enquanto as pessoas continuam refletindo sobre o melhor caminho a seguir, você toma a dianteira e faz acontecer. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há uma força que cresce no seu interior e que faz seu coração arder de vontade de realizar. Essa força há de ser cultivada em silêncio por enquanto, porque do jeito que as coisas estão, expressar seria contraproducente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não importa que as pessoas que se sentem superiores desdenhem do que elas não conseguem compreender nem tampouco que isso afete seus sentimentos, o que importa é que você continue se agarrando às certezas inefáveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A maior exposição que este momento requer pode até ser um tanto incômoda, mas contando com que o resultado dessa seria benéfico e traria prosperidade, provavelmente sua alma anda aceitando as condições, tudo para o bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os ideais podem ser muito loucos, mas desenham perspectivas que, se bem trabalhadas na prática, podem servir para levar você a um futuro muito vibrante. É importante levar a sério os ideais, não desdenhando nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Assumir riscos é necessário, porque só assim você sairá do atoleiro que nem foi você que inventou, foi produto da má vontade de outras pessoas. Agora é a sua alma que pode consertar tudo, com espírito de aventura.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que algumas pessoas contestem seu posicionamento não é o fim do mundo, nem sequer que isso seja feito com tamanha carga emocional que você fique em dúvidas sobre suas certezas. O momento é intenso, só isso. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma é feita para se envolver com intensidade até com as pequenas coisas do dia a dia, e isso, nesta parte do caminho, tende a ser uma vantagem, porque fazer qualquer coisa no automático seria contraproducente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A intensidade perturba muita gente, que prefere se esconder por trás de máscaras pertinentes e adequadas. Porém, se você não pretende jogar para a plateia, mas continuar sendo uma alma sincera e aberta, em frente!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você deseja tanto, que arde nas entranhas, não será conquistado com um mapa do tesouro indicando o lugar exato, mas através de um processo constante de aproximação, com momentos vibrantes de encontro.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dizem que mente e coração raramente estão em sintonia, mas não leve essa afirmação tão a sério ao ponto de não comunicar com paixão suas ideias e anseios, porque é com emoção que se abre o caminho ansiado. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O anseio de prosperidade não deve ser contaminado com fantasias que nunca se realizariam. O desejo de prosperar é legítimo, na medida em que você se organize na prática para conquistar os objetivos. Senão é fantasia.