Massacrada pela crítica, Luísa Sonza desabafa sobre novo álbum

Cantora comenta críticas e define novo disco como o mais pessoal

Luísa Sonza usou as redes sociais nesta última quarta-feira (8/4), e fez um desabafo após o lançamento do seu quinto álbum de estúdio, Brutal Paraíso.

Através do Instagram, a cantora e compositora refletiu sobre o disco e também sobre como se sente ao lançar um projeto que considera extremamente pessoal, e que foi alvo de uma enxurrada de críticas.

"Fiz tudo o que dava"

"Eu fiz tudo que dava, e até o que não deu, eu dei de mim por este álbum. É meu álbum mais pessoal, mais difícil de ser feito e pensado, por mais de dois anos, com todo o amor e força que eu tinha em mim", declarou. "Eu amo tanto o que faço, e meu maior medo é um dia não poder fazer isso porque, no fim, foi a música que me salvou sempre", continuou Luísa Sonza.

A cantora destacou, ainda, as diferenças entre o novo álbum e seus trabalhos anteriores. "Esse álbum é um álbum que, talvez, não seja tão fácil de digerir porque ele é brutal, mas é um paraíso depois que se entende", disse ela, que ainda concedeu agradecimentos aos profissionais que ajudaram na composição e criação do projeto: "Quero agradecer a cada um que contribuiu para esse álbum existir e trabalhou intensamente para que tudo acontecesse da maneira que aconteceu", pontuou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

postado em 09/04/2026 21:38
