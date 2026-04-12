Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (12/4)

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção.

Evita confundir o ardor de teu coração com o ardor das vísceras, porque enquanto o ardor das vísceras te inclina à brutalidade de agarrar do mundo o que teus desejos determinarem, sem considerar os efeitos colaterais desse movimento, o ardor de teu coração te orienta na direção de ideais amplos, para que os defendas com tua própria vida.

O ardor da Vida de todas as vidas é um só e o mesmo em todas as existências, mas a orientação que esse ardor vai adquirir é diverso, se expressando numa gama muito ampla de possibilidades que vai da mais abjeta brutalidade à mais elevada e abstrata Graça.

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A orientação do ardor é decidida no íntimo de teu coração, nada pode te forçar a adquirires elevação, enquanto a confortável inércia faz com que tua alma deslize na direção da brutalidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se o mundo entende ou não sua atitude, pouco importa, o que interessa é que você seja fiel aos seus princípios e que coloque em marcha o que as outras pessoas não se atrevem. Elas que continuem com medo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há desejos ardentes que seria melhor manter ocultos por enquanto, ruminados no silêncio de sua alma, pois, não se referem apenas a questões sexuais, são ideais elevados também, que por enquanto não encontram expressão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando os relacionamentos sociais funcionam como deveriam, circula entre as pessoas uma intensidade que não passa despercebida, é como uma onda mágica que faz acontecer o que de outra forma seria muito difícil.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é propício você se lançar ao mundo com plena vontade de expressar seu conhecimento através das práticas que sejam pertinentes. O tempo atual requer uma exposição até maior da que você gostaria. Tudo para o bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Essas ideias loucas que se movimentam em sua mente e que produzem emoções vibrantes servirão para você abrir passagem e superar as limitações que atazanaram durante tempo demais. Leve a sério esse ardor. É real.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esses sentimentos intensos que circulam pela sua alma precisam de um canal de expressão, e com urgência, porque senão a vida vai parecer muito banal daqui para frente. Com espírito de aventura, satisfaça suas vontades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O momento é intenso demais para poder vive-lo de uma forma casual, é muito o que está em jogo e sua alma é chamada a participar. Nem todas as pessoas à sua volta hão de concordar com tudo que você fizer. Não importa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O corpo e a mente são uma unidade, portanto, o teor de seus pensamentos se reflete no estado do seu corpo, modulando o que conhecemos como saúde. Melhore o teor de seus pensamentos e sua saúde melhorará também.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Envolva seu coração em tudo que fizer, essa seria uma regra aplicável a todos os momentos, porém, agora é um desses em que seria imprescindível envolver o coração e atuar com a intensidade que isso merece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A existência, quando aproveitada, é uma constante aproximação aos objetivos ansiados. Às vezes parece que chegamos onde queríamos, noutras nos dá a angústia de nos sentirmos exilados de nossos objetivos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As emoções podem até embaralhar bastante o cenário, mas se existem têm uma utilidade definida na estrutura da vida, portanto, se é para comunicar suas ideias, que seja com paixão. A paixão não deixa lugar à dúvida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Conquistar os anseios de prosperidade é uma força legítima, que você deve tomar cuidado para não a intoxicar com essas fantasias de que tudo deva acontecer por efeito de alguma mágica misteriosa. É tudo muito prático.