Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (13/4)

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção; Lua míngua em Peixes.

Neste dia de absoluta intensidade, em que a distância entre o céu e a terra se decide no íntimo do coração humano, isto é, a distância entre os ideais e a operação prática, dedico esta coluna a todas as almas leitoras que a acompanham, seja de forma sistemática ou eventual.

O tema do humanismo astrológico, ainda que não mereça ser levado a sério pelos acadêmicos, mesmo assim toca num nervo profundo de quem lê estas linhas, porque comprova haver algo maior para se almejar, uma Vida que preenche o Universo inteiro com sua presença, e na qual nós, os indivíduos, desempenhamos um papel dentro de nosso alcance.

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Os quarenta anos que cumpro hoje assinando esta coluna imprimiram todas as nuances de ânimos individuais e coletivos, e como nossa humanidade é um organismo criativo, o tempo não esgotou todas as possibilidades.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As reações são naturais, porém, você precisa ter um planejamento mínimo para que, diante das surpresas, essas reações sejam mais inteligentes e menos estabanadas. Tudo pode ser rápido, mas também com muita ordem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O tempo está ao seu favor, portanto, evite qualquer tipo de precipitação, porque se você tentar acelerar o curso dos acontecimentos, o que seria um objetivo de elevada qualidade se tornaria algo banal e decepcionante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vida em comunidade é uma necessidade humana, que o feroz individualismo proposto pela civilização moderna deturpa e mascara. Procure se congregar com pessoas de qualidade, que tenham espírito de solidariedade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É hora de você se expor mesmo que sinta pudor ou que ache que ainda não está com a alma pronta para os acontecimentos em curso. Aproveite este momento do destino para assumir mais domínio sobre o que acontece.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante expressar suas ideias e, também, você acreditar nessas visões muito loucas que, apesar de ser impossível as realizar de imediato, mesmo assim produzem um tipo de emoção que vale a pena experimentar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Abandone o quanto antes a vida como você a conheceu até aqui, e abra os braços para um futuro que ainda é desconhecido, mas que acena a você com imagens ideais que fazem seu coração arder de vontade de as realizar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que acontece a outrem é assunto seu também, porque essa história de que cada pessoa deve cuidar do seu terreiro não está com nada, tudo comprova que nossa humanidade existe em interdependência. Solidariedade é tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Todos os ingredientes que você precisa para realizar suas pretensões estão disponíveis, mas se encontram espalhados em diversos âmbitos existenciais. Nada chega servido em bandeja, tudo precisa de garimpo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Viver bem não é uma experiência individual, porque ser humano algum pode ser feliz em detrimento da felicidade das pessoas com que se relaciona. Portanto, faça felizes às pessoas do seu círculo e ganhará muito com isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo está se acomodando direito, talvez diferente de como você esperava que as coisas fossem, mas se você transcender o quanto antes o ânimo atravessado que isso provoca, perceberá os benefícios envolvidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A Vida continua brindando a você com inúmeras propostas e oportunidades, mas você precisa se lembrar que não dá para aceitar todas, já que o dia continua tendo a mesma medida de sempre, e não cabe tudo nele.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se a semana começa intensa é porque os próximos dias seguirão por essa linha também. Intensidade significa sentir muito, pressentir mais, e ter de resolver os dilemas sobre o que fazer com tamanha carga emocional.