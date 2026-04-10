Alcione recusa pitaya e reação viraliza: "Eu não como flor"

A cantora Alcione, de 78 anos, virou assunto nas redes sociais após um vídeo descontraído em que se recusa a comer pitaya viralizar. A cena, marcada pelo bom humor da artista, rapidamente conquistou o público e gerou uma onda de comentários divertidos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No registro, membros da equipe oferecem à cantora um recipiente com frutas cortadas. Ao perceber um item diferente do que está acostumada a consumir, Alcione reage de forma espontânea: “O que é isso aqui espinhado? Eu não como flor”, diz, arrancando risadas de quem estava por perto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Informada de que se tratava de pitaya, fruta conhecida pela aparência exótica e cores vibrantes, a artista mantém o tom bem-humorado e responde: “Eu lá sei o que é pitaya”. Em seguida, reforça sua preferência por frutas mais tradicionais, como banana, manga, carambola e pitomba, e retira os pedaços da fruta do recipiente.
“Me traz uma banana?”, pede, em meio a risadas, encerrando o momento de forma leve.
A repercussão nas redes foi imediata. Internautas associaram o episódio a outro momento viral da cantora, quando ela rejeitou fazer unha “francesinha”.
Veja
