Alcione recusa pitaya e reação viraliza: "Eu não como flor"

Cantora reage com humor ao provar fruta exótica e conquista internautas

Alcione recusa pitaya e vídeo bem-humorado viraliza nas redes - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
A cantora Alcione, de 78 anos, virou assunto nas redes sociais após um vídeo descontraído em que se recusa a comer pitaya viralizar. A cena, marcada pelo bom humor da artista, rapidamente conquistou o público e gerou uma onda de comentários divertidos.

No registro, membros da equipe oferecem à cantora um recipiente com frutas cortadas. Ao perceber um item diferente do que está acostumada a consumir, Alcione reage de forma espontânea: “O que é isso aqui espinhado? Eu não como flor”, diz, arrancando risadas de quem estava por perto.

Informada de que se tratava de pitaya, fruta conhecida pela aparência exótica e cores vibrantes, a artista mantém o tom bem-humorado e responde: “Eu lá sei o que é pitaya”. Em seguida, reforça sua preferência por frutas mais tradicionais, como banana, manga, carambola e pitomba, e retira os pedaços da fruta do recipiente.

“Me traz uma banana?”, pede, em meio a risadas, encerrando o momento de forma leve.

A repercussão nas redes foi imediata. Internautas associaram o episódio a outro momento viral da cantora, quando ela rejeitou fazer unha “francesinha”.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

postado em 10/04/2026 12:43
