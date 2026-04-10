Em entrevista ao jornal O Globo, Carol Castro detalhou que o entendimento da síndrome lhe ocasionou certo alívio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Carol Castro abriu o coração sobre um problema pessoal recente que enfrentou. No ano passado, a atriz foi diagnosticada com quadro de fibromialgia.

A síndrome, para quem não sabe, é uma condição crônica, que ocasiona uma dor generalizada, queimação ou peso, afetando músculos e tendões, além de promover cansaço extremo e dificuldade de concentração em alguns casos.

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"Não trouxe depressão"

Em entrevista ao jornal O Globo, Carol Castro detalhou que o entendimento da síndrome lhe ocasionou certo alívio. "Foi uma luz no fim do túnel. Consegui entender o que tinha e como me cuidar. O diagnóstico não trouxe depressão, foi libertador. Meu trabalho envolve arte, e acredito piamente que ele me cura. Estar em cena me obriga a levantar da cama, a superar a dor e a me manter na ativa. Minha médica diz que o ofício me faz bem porque me força a esse movimento constante", disse.

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"O cérebro não sabe o que é verdade ou ficção quando lidamos com emoções, então tudo fez sentido quando tive esse diagnóstico por exclusão", declarou Carol Castro. Para ela, o excesso de responsabilidades entre a vida pessoal, os cuidados com a filha, Nina, de 8 anos, e a carreira, podem ter contribuído para o quadro.

"Aprendi a não passar por cima de mim mesma para dar conta de tudo: trabalho, estudos e criação da minha filha, Nina. O sono se tornou algo reparador e necessário. Prefiro descansar no hotel a sair para jantar após o trabalho. Vamos encontrando maneiras de nos curar e de respeitar os próprios limites, sem deixar de entregar o que precisa", detalhou.

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O texto Carol Castro revela diagnóstico de síndrome e fala sobre rotina de cuidados: Não trouxe depressão foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.