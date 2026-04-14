Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (14/4)

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Coloca tudo em ordem, investe mais tempo em planejar e preparar o terreno do que em executar a ação pertinente aos teus anseios, porque quando tu aproveitas o bom momento de organização para preparar a ação, essa tende a dar muito bons resultados.

A organização planejada funciona como as preliminares da atividade sexual, se essas faltarem o ato será bruto e sem graça, mas quando se dedica uma boa porção de tempo a preparar a ação, funciona do mesmo jeito que avisar à Vida de tuas intenções, e a Vida sempre nos responde à altura do que fazemos com ela.

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Evita que teus desejos e anseios te façam agir precipitadamente, se tu queres obter resultados práticos, investe bastante tempo em preparar o terreno e organizar a ação efetiva.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando você tem um cenário apropriado para fazer acontecer suas pretensões, mas não se iluda com a perspectiva de não haver resistências nem oposições, porque haverá bastante disso também. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todos os sacrifícios que você anda fazendo e que, com certeza, as pessoas não valorizam o suficiente, não serão em vão. O futuro acena com perspectivas que não poderiam se realizar, não fossem esses sacrifícios.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Socializar é preciso, mesmo que pessoas antipáticas estejam misturadas no meio do mundo social pelo qual você há de transitar. Agora não é um bom momento para julgar e condenar, mas para observar as possibilidades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Estar no controle de tudo é uma necessidade desta parte do caminho, que você pode e deve suprir de acordo com a demanda. Se alguém contestar seus comandos, procure gentilmente fazer com que a pessoa veja a realidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tenha em mente o futuro que você almeja, sem se importar que pareça tão utópico que não haveria forma de o realizar. O futuro existe, é tão real quanto o passado, e serve de estímulo para continuarmos lutando por aqui.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Este é o momento perfeito para você se livrar do passado que não lhe interessa mais e que precisa ser enterrado e desintegrado, de modo a sua alma ficar livre, leve e solta, alçando voos mais interessantes. Futuro!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas e as más pessoas estão todas misturadas e nem sempre as boas pessoas são simpáticas, enquanto as más pessoas, de natureza hipócrita, são as que parecem mais atraentes, mas que só querem lhe dar um golpe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De vez em quando a alma se sente diminuída diante dos desafios da vida, como se carecesse de recursos para enfrentar as vicissitudes. Procure se desvencilhar o quanto antes dessa inútil e incômoda sensação. Nada a ver!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É impossível aproveitar tudo que a vida anda lhe oferecendo na forma de possíveis empreendimentos futuros. Considere o fator tempo em suas escolhas, para selecionar direito e não se perder na diversidade. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Talvez estejam acontecendo coisas demais ao mesmo tempo para você conseguir metabolizar tudo em harmonia interior, mas não há verdadeira razão para você se preocupar. O tempo demonstrará estar tudo certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todas essas especulações que sua mente faz são o reflexo de haver muitas propostas e possibilidades. Continue refletindo, evite se precipitar em nenhuma direção determinante, ainda as coisas não se estabilizaram.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é um momento muito auspicioso para que sua atividade renda e compense, mas tudo precisa ter planejamento prévio para adquirir tal efeito. Agir por impulso pode até parecer bom, mas não é pertinente a este momento.