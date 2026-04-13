Games: Pragmata revela mistérios e combates intensos no lado oculto da Lua

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. - (crédito: Divulgação/Capcom)

O muito adiado e extremamente aguardado novo título da Capcom mistura espaço e tiro, pegando temas recentes do mundo da tecnologia como ferramenta para tecer um enredo que tem como plano de fundo a Lua.

Pragmata coloca o jogador no papel de astronauta Hugh, que chega com sua equipe em uma estação espacial para a manutenção do lugar, que a princípio parece vazia, mas é habitada por uma IA hostil que começa a atacar a equipe, restando apenas Hugh vivo.

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Em fuga dos robôs que habitam a base, Hugh se encontra com Diana, uma modelo de máquina chamada Pragmata, criado para ser similar a um humano. Com a ajuda dela, utilizando suas habilidades para hackear as máquinas e expor seus pontos fracos, Hugh consegue deter os monstros de metal. Juntos, a dupla se une para poder escapar da base e tentar contato com a Terra, além de tentar resolver o mistério do que tornou a Inteligência Artificial tão hostil.

Mecânica e combate

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. (foto: Divulgação/Capcom)

A principal mecânica de Pragmata reside em seu combate e em como danificar os bots do jogo. Diana é capaz de utilizar sua habilidade para hackear os robôs e expor seus pontos fracos, contudo, essa ação não é automática. O jogador deve concluir um minigame que é bem simples: chegar até o botão verde e “desligar” o bot.

Utilizando os comandos do controle, você deve navegar entre o quadro, pegando caixas azuis no caminho para causar dano a máquina com o poder de Diana. Com as criaturas expostas, Hugh deve disparar nos pontos vitais, utilizando uma pistola e assim derrotar o bot.

Existem vários tipos de inimigos, o mais básico tem um ataque simples, que o jogador pode desviar utilizando o traje de Hugh, mas existem outros, como um robô capaz de pisar com seu corpo enorme em uma área e eletrificar a superfície, causando um dano alto no personagem.

Ainda existem drones que marcam a posição do jogador e disparam em seu último ponto fixado, e, mais a frente, até bombardeiros voadores que lançam mísseis teleguiados. O título conta com uma variedade grande de inimigos e a forma como os chefes são criativos e obrigam o jogador a pensar rápido já que o looping principal da mecânica exige atenção dupla da velocidade em hackear e da trajetória do tiro.

Apesar dessa longa lista de desafios, o jogador não fica para trás, e possui um arsenal farto para lutar contra os bots. A pistola é a arma principal de Pragmata, sendo infinita e recarregando depois de disparada, contudo, o jogador vai adquirindo mais armas conforme avança na história, elas são divididas por cores e são dropadas pelos inimigos. As vermelhas, por exemplo, podem oferecer um raio que carrega e desfere um poderoso dano aos bots expostos ou uma escopeta que desfere um dano poderoso de perto. Elas não contam com munição recarregável, tendo no máximo de 3 a 4 tiros e depois são descartadas.

Conforme a campanha avança, o jogador vai liberando novas armas, divididas por cores, podendo carregar até quatro por vez. Além da artilharia, o jogador pode encontrar Nods, que são “bônus” também largados pelos inimigos, ou encontrados pelo cenário ao longo do caminho, que são modificações dentro do painel de hackeamento, se Diana passar por cima delas dentro do minigame, ela ativa um efeito no bot. Como hackear mais de um robô ao mesmo tempo, expor o bot a mais dano, ou até paralisá-lo por alguns segundos com uma pane elétrica. Assim como as armas, os Nods também são finitos e podem ser carregados até 3 por vez no início do jogo.

Abrigo

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. (foto: Divulgação/Capcom)

Durante a aventura o jogador vai encontrar o Abrigo, que vai servir como uma base para melhorar equipamento, vida e até mudar o traje dos personagens. Lá, o jogador pode trocar várias moedas, além de conseguir imprimir as armas que já manuseou nas missões, podendo montar seu arsenal de preferido antes de deixar a base - O mesmo valendo para os Nods e modificações bônus que alteram as condições de combate.

Lá, Hugh e Diana podem ter alguns diálogos sobre coisas da Terra que o astronauta imprime para a garota interagir, já que a Pragmata é um simulacro de uma criança, o robô nunca teve contato direto com nada do planeta, então, sempre tem uma experiência nova, como brincar com uma bola ou descer um escorregador.

Tudo isso enriquece mais ainda a relação dos dois com interações únicas. Pela base lunar, haverá diversos pontos de retorno para o abrigo, o jogador pode sempre fazer esse “pitstop” para recuperar, os itens de cura, se munir de novas armas e fazer melhorias em Hugh, voltando do exato ponto em que encontrou o checkpoint do Abrigo.

Níveis

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. (foto: Divulgação/Capcom)

Os níveis são separados por seções, com o mapa registrando as moedas e baús que cada trecho possui e que o jogador pode encontrar através da exploração ou quando adquirir novas habilidades e retornar ao ponto de bloqueio. A estrutura das fases é bem simples, o jogador vai avançado, cumpre algumas tarefas, enfrenta alguns inimigos e luta contra um chefe máquina. O ideal é sempre fazer paradas entre os trechos, quando encontrar as saídas para o abrigo, utilizando seu dinheiro para melhorar o dano e a vida do personagem, dessa forma vai tornar o combate mais fluido e até mais simples. Assim que o nível é concluído, o Abrigo sobe de nível, liberando novas melhorias para os personagens.

Os níveis ainda contam com as salas vermelhas, uma parte bloqueada do mapa que só pode ser acessada com um cartão especial, esse que é obtido cumprindo alguns desafios, ou através da lista de recompensas do robô que habita o abrigo, Cabin, que fica responsável por cuidar do lugar. Com esse acesso em mãos, o jogador libera essa zona e deve lutar com vários inimigos fortes, sabendo utilizar os recursos disponíveis pára vencer e assim ganhar uma recompensa para melhorar as habilidades de Hugh.

Uma aventura há muito esperada

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. (foto: Divulgação/Capcom)

Um fato consolidado é que Pragmata certamente passou por diversas mudanças, sendo um título que foi anunciado em 2020 e adiado inúmeras vezes, até finalmente ter o lançamento confirmado para 17 abril deste ano. Contudo, todo conceito que era apresentado nos eventos a fora sobre Pragmata, tornavam a experiência enigmática, pela estética e pela novidade de ser uma Propriedade Intelectual original da Capcom. E já que o espaço retornou a moda, nada como uma aventura espacial utilizando a estética futurista como identidade visual. É gritante as inspirações dos astronautas americanos dentro do título, com o traje inteiramente branco, com detalhes em vermelho e azul, remetendo ao visual clássico de Neil Armstrong e Buzz Aldrin ao pisar na lua pela primeira vez. O título traz uma dublagem completa em português do Brasil, encabeçada por Mckeidy Lisita - Voz no Brasil do Rocket Racoon de Guardiões da Galáxia e Ban, de Os Sete Pecados Capitais - interpretando o astronauta, Hugh.

Vale a Pena?

Novo jogo da Capcom explora a lua e o laço de dois personagens improvavéis. (foto: Divulgação/Capcom)

Pragmata se utiliza da dinâmica vista em The Last of Us, que inspirou diversos outros títulos, colocando o foco da narrativa dentro da criação de um elo paternal entre os personagens. A mistura de ficção científica com ação e tiro engrandece o título que se apoia dentro da sua mecânica mais chamativa para criar uma jogabilidade única e torna os combate desafiadores, exigindo rapidez e atenção do jogador.



Nota: 9.2/10

Pragmata chega ao PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC em 17 de abril.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Capcom Brasil para PlayStation 5









