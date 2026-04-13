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Zendaya e Jean Smart podem fazer história no Emmy; entenda

A possibilidade surgiu após a estreia da terceira temporada de Euphoria e da quinta temporada de Hacks, ambas da HBO

Zendaya e Jean Smart podem fazer história no Emmy; entenda - (crédito: Observatorio do Cinema)
Zendaya e Jean Smart podem fazer história no Emmy; entenda - (crédito: Observatorio do Cinema)

Zendaya e Jean Smart estão perto de alcançar um feito inédito no Emmy. As duas atrizes podem se tornar as primeiras mulheres a vencer o prêmio em todas as temporadas de séries com três anos ou mais de duração.

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A possibilidade surgiu após a estreia da terceira temporada de Euphoria e da quinta temporada de Hacks, ambas da HBO. Caso sejam premiadas novamente, as atrizes entrarão para a história da televisão com uma marca nunca antes alcançada por artistas femininas.

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Marca rara no Emmy

Até hoje, apenas um ator conseguiu vencer o Emmy em todas as temporadas de uma mesma série com três ou mais anos: Bill Cosby, premiado pelos três anos de Os Destemidos.

Jean Smart mantém uma trajetória dominante como Deborah Vance em Hacks. A atriz venceu o Emmy de melhor atriz em comédia em todas as temporadas da série até agora, e as primeiras reações à nova temporada indicam que ela pode ampliar essa sequência.

Zendaya também segue invicta em Euphoria. Por sua atuação como Rue Bennett, ela venceu nas temporadas anteriores e agora pode repetir o feito com o terceiro ano da produção criada por Sam Levinson.

Se forem indicadas novamente, Zendaya e Smart também entrarão em um grupo seleto: até hoje, apenas 31 atores conseguiram receber indicações ao Emmy em todas as temporadas de suas séries.

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Diego Almeida - Observatório do Cinema

    Por Diego Almeida - Observatório do Cinema
    postado em 13/04/2026 13:53
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