



Karol Lannes pode ser lembrada até hoje como Ágata, de Avenida Brasil (2012). Na trama, atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, a atriz interpretou a filha de Carminha (Adriana Esteves), a grande vilã da história.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista abriu o coração ao relembrar sua participação no clássico da dramaturgia, e as expectativas para uma possível aparição na sequência da trama de João Emanuel Carneiro, previsto para ser lançado em 2027.

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Segundo Karol Lannes, até hoje as pessoas a abordam nas ruas para relembrar o trabalho em Avenida Brasil. "Mesmo quando a novela não está sendo reprisada, as pessoas me reconhecem bastante. Até porque eu ainda tenho um rosto de criança. É muito gostoso receber esse carinho", disse.

"Não tive retorno"

Acerca da possível aparição na continuação da novela das nove, a ex-atriz mirim foi sincera ao afirmar que não houve convite, pelo menos por enquanto. "Até agora não tive nenhum retorno oficial da Globo. Na internet, colocam meu nome, mas não sei se eles têm outros planos para a Ágata, se vão trocar a atriz, o que é comum em continuações quando o personagem era criança. Estou ansiosa de qualquer jeito. Se eu for participar ou não, quero muito ver o que vão fazer com a história dela", concluiu.

O texto Karol Lannes, a Ágata, quebra o silêncio sobre continuação de Avenida Brasil: Não tive retorno foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.