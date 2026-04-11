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MOMENTO DE CUIDADO

Val Marchiori posta reflexão em tratamento contra câncer: "conheci o medo"

Influenciadora enfrenta tratamento contra câncer de mama

A influenciadora Val Marchiori - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A influenciadora Val Marchiori - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A influenciadora Val Marchiori postou uma reflexão a respeito do tratamento que passa contra um câncer de mama em seu Instagram neste sábado (11/4). "Nesta semana completei cinco de 15 sessões de radioterapia. Ainda faltam 10. E nesse processo eu conheci o medo. Medo do desconhecido, do silêncio, de estar ali, só você e Deus. E foi nesse lugar que algo mudou dentro de mim", escreveu.

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A influenciadora prosseguiu: "Hoje eu entendo a dor e o medo de outra mulher, não só o meu, mas o de tantas que sofrem em silêncio. Nós, mulheres, precisamos nos ajudar mais, nos acolher mais, nos amar mais. Porque ninguém entende melhor uma mulher do que outra mulher."

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Val Marchiori ainda pediu por mais "amor, empatia e humanidade".

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 11/04/2026 23:23
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