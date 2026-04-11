Euphoria: Tudo o que você precisa relembrar antes da 3ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)

Quatro anos depois, Euphoria volta, mas não como você lembra. O salto no tempo muda o cenário, os personagens e, principalmente, o peso das escolhas. Aquilo que antes parecia drama adolescente agora ganha outra camada: consequência real.

Porque se tem uma coisa que a série criada por Sam Levinson nunca fez foi aliviar. Cada relação quebrada, cada mentira e cada recaída continua ali, ecoando. E antes da 3ª temporada, tem muita coisa que você provavelmente esqueceu, mas não deveria.

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Rue ainda deve

A dívida com Laurie não é só um detalhe esquecido. É, possivelmente, o maior perigo pendente da série inteira. Rue não perdeu qualquer coisa, ela perdeu uma mala cheia de drogas, avaliada em cerca de 10 mil dólares.

E o pior: como isso aconteceu só piora tudo. As drogas foram descartadas por Jules e Elliot, o que significa que Rue não tem como pagar, e nem como negociar. Em um universo como o de Euphoria, isso não fica sem consequência.

A série até tenta sugerir um período de sobriedade depois disso, mas é impossível ignorar o risco. Laurie não teve um desfecho. E quando Euphoria deixa algo em aberto assim, é porque ainda vai cobrar.

O colapso de Rue na 2ª temporada não foi só um surto

A sequência da crise de abstinência de Rue é, facilmente, uma das mais intensas da TV recente. Não é só sobre vício, é sobre perder completamente o controle de si mesma.

Ela destrói relações em minutos. Expõe Cassie e Nate. Agride verbalmente a própria família. E depois foge da polícia em uma sequência quase claustrofóbica, invadindo casas, pulando cercas, se colocando em risco constante.

E o detalhe mais perturbador: mesmo depois de tudo isso, a série não trata aquilo como fundo do poço definitivo. Em Euphoria, sempre existe um fundo mais fundo. E isso muda completamente como a gente olha para a 3ª temporada.

Nate e Cal: uma relação doentia que ainda não terminou

Se Nate já era instável, a segunda temporada mostrou de onde isso vem. O passado de Cal Jacobs não é só uma curiosidade, é uma peça-chave para entender o comportamento do filho.

O flashback com Derek revela um amor reprimido, uma vida construída em cima de escolhas forçadas e uma frustração que explode anos depois. Cal não é inocente, mas também não é unidimensional.

Já Nate transforma isso em arma. Quando confronta o pai com a arma e o pen drive, ele não está buscando justiça. Está buscando controle. E denunciar Cal não é redenção, é mais um movimento calculado.

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Cassie, Maddy e Nate: o triângulo que destruiu tudo

A relação entre Cassie e Nate não é só tóxica, é autodestrutiva. Cassie molda completamente sua identidade para agradar ele, numa espiral de dependência emocional difícil de assistir.

Ao mesmo tempo, Maddy continua presa nesse ciclo com Nate, mesmo sabendo exatamente quem ele é. Isso cria uma tensão constante, que explode quando a verdade vem à tona.

E aí vem o ápice: a peça da Lexi. A briga no palco não é só um momento icônico, é a exposição máxima de tudo que estava sendo escondido. Vergonha, raiva, ressentimento, tudo jogado na frente de todo mundo.

Fez e Ashtray: o fim mais brutal da série

A história de Fez vinha sendo construída com calma, quase como um respiro dentro do caos da série. A relação com Lexi, o cuidado com Rue, tudo apontava para um possível caminho diferente.

Mas Euphoria não acredita em saídas fáceis. A invasão policial e o tiroteio colocam um ponto final abrupto nisso. Ashtray reage, mata um informante e acaba morto em um confronto sem volta.

Fez, ferido, é levado pela polícia, e nem chega a ver a peça da Lexi. E com a morte de Angus Cloud na vida real, essa linha narrativa ganha um peso ainda mais duro.

Jules, Elliot e o amor que virou ruptura

A dinâmica entre Rue, Hunter Schafer e Elliot nunca foi simples, mas na segunda temporada, ela se torna insustentável. Rue mente, esconde o uso de drogas e Elliot participa disso. E Jules, quando descobre, toma uma decisão que muda tudo: contar a verdade.

Isso quebra completamente a confiança entre elas. E mesmo com sentimentos ainda presentes, a série deixa claro que amor, ali, nunca foi suficiente para sustentar a relação.

Lexi virou protagonista

Durante muito tempo, Lexi foi a personagem que observava tudo de fora. A mais normal em um mundo completamente caótico. Até decidir contar a história dela, e de todo mundo, no palco.

A peça não é só criativa, é cruel. Ela força cada personagem a se enxergar de uma forma que ninguém queria e ao fazer isso, Lexi deixa de ser espectadora e passa a ser uma peça ativa no jogo.

Com indícios de que ela pode seguir carreira artística, essa mudança pode ser ainda mais importante na próxima fase da série.

Kat sai de cena e deixa um vazio estranho

Barbie Ferreira teve um papel importante na construção da primeira temporada, especialmente na discussão sobre autoestima e sexualidade. Mas na segunda temporada, sua presença já era menor, e a saída da atriz da série confirma isso.

É uma ausência que muda a dinâmica do grupo. Porque Kat representava um tipo de conflito diferente, mais interno. Sem ela, Euphoria perde uma camada importante da sua narrativa.

O salto no tempo muda tudo

A terceira temporada traz um avanço de cerca de cinco anos. Isso significa novos contextos, novas relações e versões diferentes desses personagens. Mas se tem uma coisa que a série já deixou claro, é que crescer não apaga traumas. Só muda como eles aparecem.

Rue ainda está ligada ao perigo, Nate continua imprevisível, Cassie e Maddy carregam cicatrizes abertas e Laurie continua por aí. Ou seja: não espere resolução. Espere consequência.

A 3ª temporada de Euphoria estreia em 12 de abril na HBO Max.



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