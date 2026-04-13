



Vera Fischer abriu o coração sobre sexualidade e as mudanças na sociedade ao longo dos últimos anos acerca do assunto. A atriz, que já foi considerada um ‘sex symbol’ nos anos 1960 e 1970, afirmou não se incomodar com o título, mas aponta uma regressão.

Eu acho curioso, porque, ao mesmo tempo em que tudo parece mais exposto, também sinto um certo julgamento mais afiado. Existe uma liberdade maior no discurso, sem dúvidas, mas nem sempre isso vem acompanhado de maturidade", analisou, em entrevista ao jornal O Globo.

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"Sem escândalo"

"Eu sempre tratei a sexualidade com naturalidade, como parte da vida, sem escândalo e sem culpa. Talvez por isso, em alguns momentos, isso tenha incomodado tanto, destacou Vera Fischer.

Atualmente, a atriz não possui novos trabalhos nas novelas, de onde não é vista desde quando atuou em Espelho da Vida (2018), na Globo. A atriz estará em A Estranha na Cama, nova produção da Netflix, baseada na obra homônima de Raphael Montes.

O texto Vera Fischer relembra título de sex symbol e dispara sobre sexualidade: Sem escândalo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.