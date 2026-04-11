Morre ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos

Morreu, neste sábado (11/4), o ator e dublador brasileiro Silvio Matos, aos 82 anos. A morte do artista foi anunciada por colegas e confirmada pelo Duplapédia Brasil, responsável por homenagear dubladores do país. A causa da morte ainda não foi divulgada.
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Não só pela dublagem Silvio Matos ganhou notoriedade. O ator também foi destaque, nos últimos anos, na internet. Fez parte do canal de humor Parafernalha, no YouTube, criado pelo influenciador Felipe Neto e que contou ainda com nomes como Cézar Maracujá e Fábio Nunes. Lá, apresentava esquetes que viralizaram e o apresentaram à nova geração. No YouTube, fez parte do Vlog do Fernando.
Nas redes, também viralizava com vídeos de reflexão. Mensagens sobre a vida eram costumeiramente compartilhadas pelo artista. A carreira atravessou diferentes áreas da comunicação, desde o rádio à internet. Matos marcou época em dublagens de séries clássicas. Exemplos são A Feiticeira, Daniel Boone, Terra de Gigantes, Os Campeões e Chaparral, além de filmes antigos, como Cooky (Barry Fitzgerald) em O Lobo do Mar (1941) e Arrioch (Ric Roman) em Escravos da Babilônia (1953).
Na televisão, participou de programas de humor. Exemplos são A cidade se diverte, Chico Anísio Show, com Moacyr Franco,e A Praça é Nossa (Guarda Juju, Tanaka, Osório).
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
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