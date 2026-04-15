Giovanna Antonelli é confirmada na nova temporada da série Tremembé - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Giovanna Antonelli foi confirmada no elenco da nova temporada de Tremembé, série do Prime Video, que fez o maior sucesso no final do ano passado.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz, que está longe das telinhas desde que esteve na novela Beleza Fatal (2025), da HBO Max, integrará o elenco da produção na pele de uma criminosa: Dominique Scharf, considerada a maior estelionatária do Brasil.

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Filha de americano com alemã, a mulher permaneceu 32 anos presa e deixou a penitenciária de São Paulo em 2025 para cumprir em regime aberto o restante da pena, que totaliza mais de cinco décadas. Ela começou a praticar crimes ainda muito jovem, tendo sido condenada por estelionato, falsificação, uso de documento falso, furtos e assaltos à mão armada.

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Da primeira temporada de Tremembé, retornarão nomes como Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen), Carol Gacia (Elize Matsunaga), Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Kelner Macêdo (Cristian Cravinhos) e Anselmo Vasconcellos (Roger Abdelmassih).

Dominique Scharf, considerada a maior estelionatária do Brasil (Foto: Reprodução)

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