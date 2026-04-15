Gabriela é eliminada do BBB 26 em paredão com Ana Paula

Gabriela foi a grande eliminada nesta terça-feira (14), no BBB 26, com 64,12% dos votos. A sister não resistiu ao paredão com Juliano Floss e Ana Paula.
No discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador deixou Ana Paula e Juliano de lado e focou em Gabriela. O global exaltou a personalidade forte da sister, que protagonizou muitos barracos na casa.
"Mas é a alegria que é a marca registrada. Nunca houve alguém mais empolgada para as coisas mais corriqueiras do BBB. Uma prova qualquer ela vai saltitando de felicidade. Sincerão? Ela quer ser a primeira. E já que falei dele, raiva! A Gabi é pequenininha, mas é valente", disse.
"Não abaixou a cabeça, não se encolheu, não se calou para ninguém, seja adversário ou aliado. E o outro que pare de falar, porque ela tem munição para a vida inteira", contou.