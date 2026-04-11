"Difícil lidar com espelho quando se é agredida", diz Luana Piovani

Durante participação no videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, Luana Piovani relembrou episódios marcantes de sua vida pessoal e comentou sobre a repercussão envolvendo o nome de Dado Dolabella, que chegou a anunciar uma pré-candidatura a deputado federal. Em conversa com a jornalista Maria Fortuna, a atriz também abriu o coração ao revisitar a agressão sofrida em 2008, destacando o impacto emocional que o episódio teve em sua trajetória.
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Ao refletir sobre aquele período, Luana Piovani afirmou que uma das dores mais profundas foi a falta de acolhimento na época: "As primeiras se foderem como eu, né? Porque sempre existe alguém que vai cortando o mato. Facilitei pra todo mundo". A artista explicou que, na ocasião, ainda não havia a mesma compreensão social sobre diferentes formas de violência. "Alguém precisava fazer isso, né?", completou, ao destacar que sua exposição acabou contribuindo para mudanças no debate público sobre o tema.
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Mudanças na percepção sobre violência
A atriz também destacou como a sociedade passou a enxergar com mais clareza comportamentos abusivos ao longo dos anos. Segundo ela, atitudes antes minimizadas hoje são reconhecidas como sinais de relações tóxicas: "Antes, achávamos que falar pra mudar a roupa e tirar o batom vermelho não era violência, que o cara era só meio prego". Para Luana Piovani, o amadurecimento coletivo permitiu revisitar experiências do passado com outro olhar: "Hoje, olhamos para trás e vemos quantos relacionamentos tóxicos tivemos".
Por fim, Luana Piovani ressaltou a importância das redes sociais e das campanhas de conscientização no apoio às vítimas. "Não aceite, denuncie", citou, ao mencionar o papel de influenciadoras e da sociedade no incentivo à denúncia. Ela ainda reforçou que o combate à violência doméstica se tornou uma responsabilidade coletiva: "Todo mundo já entendeu que é obrigação", concluiu, enfatizando que, atualmente, as vítimas têm mais suporte e menos chances de enfrentar essa realidade sozinhas.
O texto Difícil lidar com espelho quando se é agredida, diz Luana Piovani, que cita vida política de Dado Dolabella foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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