Rodrigo Faro também gravará em breve o Faro Fora do Ar - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo definiu a estreia do reality Herança em Jogo, que marcará o retorno de Rodrigo Faro à emissora após 18 anos. As gravações estão previstas para maio e os episódios começam a ser exibidos em setembro no Globoplay, plataforma de streaming da empresa.

Serão produzidos dez episódios, conforme o pacote comercial enviado ao mercado publicitário nesta terça-feira (14/4). A emissora pretende negociar duas cotas de patrocínio, avaliadas em R$ 6 milhões cada.

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Rodrigo Faro comandará o formato internacional The Inheritance, inédito no Brasil, que coloca os participantes em situações de forte tensão psicológica. Em uma das provas, por exemplo, eles precisam decidir se mentem ou não para seus aliados.

Depois de deixar a Record em 2024, Faro vinha se aproximando novamente da Globo. No ano passado, participou da Dança dos Famosos e apresentou projetos para voltar ao ar.

O apresentador tem longa trajetória na emissora: atuou em novelas como Malhação (1998), Suave Veneno (1999), O Cravo e a Rosa (2000) e O Profeta (2006). Ele deixou a Globo em 2008 para assumir um programa de auditório na concorrente.

Além de Herança em Jogo, Rodrigo Faro também gravará em breve o Faro Fora do Ar, pílulas comerciais que serão exibidas nos intervalos da programação da Globo na TV aberta.

O texto Herança em Jogo com Rodrigo Faro tem data de estreia definida foi publicado primeiro no Observatório da TV.