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Após 13 anos, 'Vai que Cola' chega a temporada final

Humorístico criado em 2013 encerra trajetória marcada por grandes nomes no elenco

Paulo Gustavo é um dos nomes que passaram pelo projeto - (crédito: Observatorio da TV)
Paulo Gustavo é um dos nomes que passaram pelo projeto - (crédito: Observatorio da TV)

A Globo definiu a data de estreia da última temporada do humorístico Vai Que Cola, que se despede após 13 anos no ar. Os episódios finais começam a ser exibidos em 5 de outubro, uma segunda-feira, e tanto roteiristas quanto atores já foram avisados.

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O encerramento será transmitido primeiro pelo Multishow, canal de variedades da Globo na TV paga. Na TV aberta, o episódio derradeiro só está previsto para 2027. A última fase não contou com a presença de Cacau Protásio, que decidiu deixar a produção.

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Criado em 2013, o programa é considerado o maior sucesso da história do Multishow. Desde a primeira temporada, Marcus Majella, Samantha Schmütz e Catarina Abdalla protagonizam a série, que terá ainda Marcelo Médici, Paulinho Serra e Silvio Guindane no elenco final.

Entre os muitos nomes que passaram pelo projeto, destaca-se Paulo Gustavo, que se tornou um fenômeno nacional e deixou a atração em 2016.

O bom desempenho de audiência sustentou o programa até aqui, consolidando o Vai Que Cola como um dos maiores sucessos da TV paga brasileira.

O texto Após 13 anos, Vai que Cola chega à sua temporada final foi publicado primeiro no Observatório da TV.

*Estagiária sob supervisão de - 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 15/04/2026 17:07
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