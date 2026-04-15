Distintos Filhos e Dado Villa-Lobos se juntam em show no Temporâneo

Paulo Veríssimo (guitarra/voz), Ivo Portela (baixo/voz) e Marcos Henrique (teclado) se juntam a Dado Villa-Lobos em apresentação que homenageia rock de Brasília - (crédito: Raphael Coimbra)

Paulo Veríssimo ainda se impressiona ao dividir o palco com Dado Villa-Lobos. “É muito doido olhar para o lado e ver o cara que você cresceu ouvindo e vendo tocar.” Veríssimo é vocalista da banda Distintos Filhos, que se apresenta, nesta segunda-feira (20/4), às 19h30, com o ícone da Legião Urbana. O show, no Temporâneo, tem ingressos a partir de R$ 60.

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O repertório preparado pelo grupo para a véspera do aniversário de Brasília revisita clássicos do rock em homenagem a bandas como Raimundos, Plebe Rude, Capital Inicial, Legião e Paralamas, que, apesar de formada no Rio de Janeiro, teve integrantes que moraram no Distrito Federal. Músicas autorais também fazem parte da lista. “Vai ser um repertório 100% de homenagem a Brasília”, antecipa Veríssimo.

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A parceria entre as duas gerações do rock brasiliense começou no próprio Temporâneo. Em outra ocasião, Dado foi introduzido à banda Distintos Filhos e abriu as portas do estúdio do qual é dono, no Rio de Janeiro, para gravar um álbum. O material de seis faixas inéditas vai ser lançado no segundo semestre. “É rock na sua essência, na sua pureza e dando recado”, diz Dado Villa-Lobos, que assina a produção do álbum.

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“Legião sempre foi uma grande referência do Distintos, a gente é muito fã mesmo. Então para a gente é tipo ‘estamos do lado do nosso ídolo’, que é super generoso e grande músico”, compartilha Veríssimo. Dado diz se sentir honrado pela admiração e que a relação envolve “respeito muito grande”. “Todos os caras tocam muito”, completa o guitarrista.





Serviço

Distintos Filhos e Dado Villas-Lobos nesta segunda-feira (20/4), às 19h30, no no Temporâneo (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2). Ingressos: R$ 60 (2º lote), disponíveis na Bilheteria Digital.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel