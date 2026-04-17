Marido de Kelly Key expõe diagnóstico após sofrer AVC: "Será necessário uma cirurgia" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mico Freitas, marido de Kelly Key, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (16), e detalhou aos fãs o motivo pelo qual acabou sofrendo um AVC (Acidente Vascular Cerebral) nos últimos dias, que ocasionou na sua internação.

Através dos Stories do Instagram, o empresário relatou que possui um pequeno buraco no coração, que desencadeou o quadro. Agora, ele será submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema.

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Obrigado a todos pela preocupação e pelas mensagens a perguntar como correu o exame. Foi identificado um Forame Oval Patente (FOP), um buraquinho no coração de dimensão intermédia/grande, e será necessária uma pequena intervenção para corrigir, disse Mico Freitas.

As boas notícias são que finalmente já sabemos a causa do AVC e que, mesmo com tudo isso, não foi encontrado nenhum aneurisma no coração. Agora seguimos para o próximo passo: nova medicação, consultas e marcação do procedimento. Agradeço de coração todas as orações (continuem, são sempre bem vindas) e mensagens. Tenho fé que ja deu tudo certo. Deus no comando, escreveu o marido de Kelly Key.

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