Iron Maiden Symphonic traz rock com orquestra ao Centro de Convenções Ulysses

Pela primeira vez em Brasília, o Iron Maiden Symphonic chega ao Centro de Convenções Ulysses neste sábado. O grupo paulista The Beast Experience – The Ultimate Iron Maiden Tribute é conhecido por ser um dos maiores tributos a Iron Maiden do mundo, replicando as vezes, os sons da guitarra e os trejeitos dos cantores no palco.

A ideia de adicionar uma orquestra à banda de rock veio de um desejo dos fãs de Iron Maiden que solicitavam a ideia e o grupo de São Paulo decidiu agregá-la. “E muitas das músicas do Iron Maiden, no estúdio, na gravação original, têm orquestrações, só que nunca reproduziram isso ao vivo. Então a gente procura sempre inovar e fazer até coisas que o Iron Maiden nunca fez. Então a gente, juntamente com o maestro, fez os arranjos, modificou algumas coisas para introduzir mais arranjos de orquestração para o show, e deu super certo”, destaca Eric Claros, baterista e diretor musical do projeto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: 'Euphoria': por que os fãs estão revoltados com a 3ª temporada

O objetivo da The Beast Experience é passar ao público a sensação de um show do Iron Maiden. “Ao contrário da grande maioria dos covers de Iron Maiden, as pessoas focam sempre na parte musical. A gente tem recebido muitos elogios de que de olhos abertos e fechados, parece um show do Iron Maiden. Tem os infláveis, tem a troca de cenários, tem pirotecnia, tem o segundo andar com o andaime, todos os instrumentos são iguais, tem 10 trocas de figurino do vocalista.Tudo que tem no show do Iron Maiden, tem no show da The Beast Experience”, explica Eric.

Leia mais: Letícia Datena estreia programa sobre automobilismo na tevê aberta

Vai ser o primeiro show do grupo paulista na cidade. “O público está pedindo demais esse show, porque a banda tem três anos. E desde o começo da banda, a galera manda mensagem pedindo um show em Brasília, eu já fui tocar em Brasília, eu acho que umas oito vezes, mas com essa banda vai ser a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas porque quem vai no show não vai se arrepender e vai querer ver o ano que vem de novo”, finaliza o guitarrista.

Serviço

Iron Maiden Symphonic

Sábado (18/4), a partir das 21h, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$ 145,60 + taxa da Blue Ticket