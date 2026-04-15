Euphoria: Por que os fãs estão revoltados com a 3ª temporada? Entenda a polêmica - (crédito: Observatorio do Cinema)

A estreia da terceira temporada de Euphoria provocou forte reação negativa entre fãs e reacendeu o debate sobre os rumos da série criada por Sam Levinson. Após quatro anos fora do ar, o drama da HBO voltou cercado de expectativa, mas o primeiro episódio acabou dominado por críticas nas redes sociais, principalmente no X.

Com salto temporal de cinco anos, a nova fase da trama abandona o ambiente escolar e leva os personagens para histórias mais extremas, decisão que desagradou parte do público. A recepção inicial já reflete isso: a temporada estreou com apenas 42% de aprovação no Rotten Tomatoes, a pior nota da série até agora.

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Cassie concentra maior rejeição

A trama mais criticada envolve Cassie, interpretada por Sydney Sweeney. No episódio, a personagem entra no universo do conteúdo adulto para arrecadar dinheiro e aparece em cenas usando acessórios caninos, bebendo água em tigela e simulando comportamento de cachorro.

No X, a reação foi imediata. Um usuário escreveu: Isso não é roteiro, isso é humilhação televisionada. Outro comentou: Transformaram Cassie em fetiche ambulante. Sam Levinson [criador da série] perdeu completamente a mão.

A polêmica aumentou ainda mais após outra cena divulgada mostrar Cassie fantasiada de bebê, usando chupeta e roupas infantis. Um comentário viral resumiu o choque de parte do público: Alguém precisa investigar o disco rígido do Sam Levinson.

Fezco e Rue também geram revolta

Outro ponto que causou insatisfação foi o destino de Fezco. Após a morte de Angus Cloud em 2023, fãs esperavam uma homenagem mais delicada ao personagem, mas a série revela que ele está preso, cumprindo pena de 30 anos.

A decisão foi criticada por muitos espectadores. Depois de tudo o que Fezco representou, esse final foi cruel e sem respeito, escreveu um fã. Outro resumiu: Fez merecia paz, não prisão.

Rue, interpretada por Zendaya, também virou centro de debate ao surgir como mula do tráfico em uma sequência em que precisa engolir cápsulas de drogas para atravessar a fronteira. A cena causou indignação.

Uma publicação que viralizou dizia: Colocaram Zendaya engolindo drogas e depois vomitando tudo numa peneira. Tem algo muito errado com essa temporada. O segundo episódio da terceira temporada vai ao ar em 19 de abril, às 22h, na HBO Max – veja calendário de episódios.

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