Glória Pires é uma das poucas atrizes a vencer todos os principais prêmios da TV e do cinema brasileiros, como Prêmio APCA, Contigo!, Melhores do Ano, Troféu Imprensa e Kikito do Festival de Gramado. - (crédito: Reprodução/@gpiresoficial)





Gloria Pires abriu o coração sobre sua atual fase da carreira e vida pessoal após o fim do seu contrato de mais de cinco décadas com a Globo.

Em entrevista à revista Quem, a atriz que se mudou recentemente para Goiânia, Goiás, com o marido, o cantor Orlando Morais, confessou que atualmente vivencia uma realidade totalmente fora dos holofotes, e com calmaria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Agora estou fazendo coisas que eu não tinha tempo para fazer na minha vida mesmo. Estou me reconectando comigo mesma em um novo endereço. Acabei de me mudar de volta para Goiânia, onde eu já havia morado 20 anos atrás", declarou Gloria Pires. Além dos cuidado consigo mesma, a atriz contou que acabou descobrindo novos hobbies.

"Estou vivendo mesmo"

"Estou vivendo mesmo! Voltei a pintar, estou fazendo terapia, aprendi a dizer ‘não’ na pandemia, pude deixar os meus cabelos grisalhos, comecei a escrever sobre mim Não é livro, não. É uma forma de desenvolver os meus pensamentos na escrita", disse ela. "Estou tirando este ano para viver! Estou com 62 anos, passei a minha vida toda trabalhando, desde criança. Sou uma pessoa muito CDF. Então, cada pequeno compromisso me demanda um tempo enorme e isso me tomava", detalhou Gloria Pires.

O texto Fora da Globo, Gloria Pires surpreende ao revelar nova rotina: Estou vivendo mesmo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.