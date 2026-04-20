Autor de Êta Mundo Melhor! garante mais duas novelas na Globo

Depois do sucesso de Êta Mundo Melhor! (2025), a Globo decidiu renovar o contrato de Mauro Wilson por um longo período. Pelo novo acordo, o autor de 68 anos deverá entregar pelo menos mais duas novelas à emissora até 2031.
Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, os termos estabelecem que suas próximas produções poderão ocupar tanto a faixa das 18h quanto a das 19h, dependendo dos roteiros que ele desenvolver.
Com mais de quatro décadas de trajetória na emissora, Mauro Wilson tem ampla experiência nesses horários. Sua próxima obra, inclusive, deve permanecer na faixa das 18h, embora ainda não tenha previsão de estreia.
O autor iniciou sua carreira na Globo em 1984, como colaborador da primeira versão de Guerra dos Sexos (1983). Desde então, participou de projetos como Os Trapalhões (1988-1992), Caça Talentos (1996-1998), Sai de Baixo (1996-2002) e A Grande Família (2005-2014). Também colaborou em novelas como O Beijo do Vampiro (2002) e Pé na Jaca (2006), além de assinar como autor principal Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), na faixa das sete, e Êta Mundo Melhor!, das seis.
Apesar da forte ligação com os horários das seis e das sete, Mauro Wilson já declarou que sonha em escrever para a faixa das 21h, considerada o horário nobre da TV brasileira. "Adoro fazer novelas e quero continuar fazendo isso na Globo. O horário das seis é muito especial, e acho que já me adaptei bem. Como venho da comédia, gosto muito do horário das sete, que tem essa pegada mais para o humor. Mas, como já disse, adorei escrever para o horário das seis. E, claro, todo autor de novela gostaria de contar uma história em uma novela das nove", afirmou em entrevista ao Notícias da TV.