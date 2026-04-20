Alê Souza assume posto na equipe criativa do SBT

Alê Souza retorna ao SBT, emissora em que iniciou sua trajetória em 1992. Depois de 17 anos na Record, onde liderou a equipe de Chamadas e Criação Visual, agora, ele passa a integrar o time comandado por Murilo Fraga, que assumiu a direção artística e de programação após a saída de Mauro Lissoni.
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Nesta nova fase, Alê Souza será responsável pela área criativa e pelo desenvolvimento de novos projetos. Alê é considerado um dos profissionais mais premiados do marketing e da promoção televisiva no Brasil, acumulando mais de 20 troféus em premiações internacionais.
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Em novembro de 2025, ainda pela Record, conquistou o GEMA Awards iniciativa da Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences, que reconhece produções de excelência no marketing de entretenimento mundial. O prêmio de ouro, na categoria Theatrical Movie Show on Television Promo, veio com a chamada do filme Johnny English 3.0, exibido na sessão Cine Maior.
A volta ao SBT marca o reencontro com a emissora onde deu seus primeiros passos, passando por áreas como Programação, Chamadas e Criação Visual. Trata-se, portanto, de um retorno à antiga casa.
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