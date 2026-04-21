Confirmados astros do Prêmio Platino, que reunirá países ibero-americanos

O brasileiro Kleber Mendonça Filho, do indicado ao Oscar O agente secreto, que compete pela melhor direção e pelo roteiro do longa, nos Prêmios Platino, integrará a comitiva dos convidados da premiação de cinema e séries de produção ibero-americanas, que será transmitida pelo Canal Brasil, em 9 de maio no Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, na Riviera Maya (México). A festa do audiovisual produzido em espanhol e português terá como apresentadores o ator colombiano Carlos Torres e a atriz espanhola Cayetana Guillén Cuervo. Outra brasileira candidata a prêmios, Marianna Brennand (de Manas, destacado em Huelva e em Veneza), que disputa como diretora estreante com Pierre Saint-Martin (No nos moverán) e Eva Libertad (Sorda), estará presente.



Entre as celebridades, estará o ator espanhol Javier Cámara (da série Yakarta), que disputa posto de melhor ator com os portenhos Ricardo Darín e Leonardo Sbaraglia; a atriz e diretora Dolores Fonzi (candidata a melhor direção por Belén: Uma história de injustiça) e o destacado Guillermo Francella, candidato por Homo argentum, e que receberá prêmio honorário). Brasileiro da série da Netflix Elite, André Lamoglia estará entre as personalidades que entregarão prêmios, junto ao colega Christian Malheiros e o colombiano Manolo Cardona.



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Vencedor, em extensa carreira, do Urso de Prata de melhor ator em Berlim, o uruguaio Daniel Hendler estará no evento, ao lado de Édgar Ramírez (de Emilia Perez) e de Belén Rueda (atriz espanhola de O orfanato) e de Ubeimar Ríos Gómez (candidato a melhor ator, nos Platino, por Un poeta). Ubeimar disputará o prêmio junto a colegas como Alberto San Juan, Guillermo Francella e ao brasileiro, indicado ao Oscar, Wagner Moura (O agente secreto), que não confirmou presença. O agente secreto, antes mesmo do evento, já foi anunciado como vencedor nas categorias de música original, direção de arte e de edição.



O Platino é promovido pela soma de forças da Egeda (Entidade Gestora de Direitos dos Produtores) e Fipca (Federação Ibero-Americana de Produção Cinematográfica e Audiovisual), com colaboração da Fiacine (Federação Ibero-Americana das Academias de Artes e Ciências Cinematográficas).