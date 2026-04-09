Ator argentino de ponta, Guillermo Francella terá prêmio Platino especial

Depois de celebrar personalidades como Sônia Braga, Eva Longoria, Benicio del Toro e Antonio Banderas, chegou a vez do ator argentino Guillermo Francella ser homenageado com o Prêmio Platino de Honra, na cerimônia da 13ª edição do prêmios Platino Xcaret, em 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco da Riviera Maya (México). Na cerimônia, há grande chance do filme nacional O agente secreto — candidato em oito categorias — faturar prêmios, no âmbito do cinema ibero-americano. Mais de 40 anos de cinema colocaram Guillermo Francella em alto destaque nas artes, com obras em cinema, teatro e tevê.



Nos palcos portenhos, Francella esteve nos palcos com obras de Mel Brooks e Neil Simon, ao mesmo tempo em que seguiu se projetando na sétima arte. O segredo de seus olhos, premiado com o Oscar de melhor filme internacional, foi um dos pontos altos da carreira do ator de 71 anos. Entre as colaborações firmadas, o astro esteve em obra de Ana Katz, Daniel Burman e da dupla Gastón Duprat e Mariano Cohn (com a qual venceu prêmio, pela série O encarregado). Com Pablo Trapero, na pele de Arquímedes Puccio, Francella se destacou no violento O clã, título baseado em fatos. O longa gerou a maior abertura na história do cinema argentino, em termos de público, numa posição de segundo filme mais visto (à frente de Nazareno Cruz e o lobo e Relatos selvagens).

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Num dos mais recentes trabalhos, Homo Argentum (com 16 histórias escritas pela dupla Gastón Duprat e Mariano Cohn, ao lado dos colaboradores Andrés Duprat e Horacio Convertini), Francella se desdobra em 16 papéis na trama que está candidata à melhor comédia ibero-americana. A premiação de Guillermo Francello poderá ser conferida na transmissão dos prêmios, ao vivo, pelo Canal Brasil.





