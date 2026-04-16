Filme 'O agente secreto' segue firme nas premiações internacionais

Com presença garantida na 13ª edição do prêmios Platino Xcaret, o longa nacional O agente secreto já garantiu três estatuetas, no prêmio do audiovisual ibero-americano, a ser celebrado em 9 de maio, na Riviera Maya (México). O longa pernambucano entrou na lista de outros 18 vencedores em categorias pré-anunciadas. Por enquanto, foram valorizadas a melhor música original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves), a melhor montagem (Matheus Farias) e a melhor direção de arte (Thales Junqueira e Eduardo Serrano).

Num próximo momento, na solendidade, O agente secreto tem chances de vencer como melhor filme, melhor direção, ator central (Wagner Moura) e roteiro (do diretor Kleber Mendonça Filho). O Brasil ainda compete a melhor filme de estreia (Manas) e melhor documentário com Apocalipse nos trópicos, filmes respectivamente, de Mariana Brennand e Petra Costa.

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Numa leva de atores, todos coadjuvantes, venceram Álvaro Cervantes (Sorda), Camila Pláate (Belén) e a dupla da série O eternauta, César Troncoso e Andrea Pietra. Concorrente de O agente secreto no Oscar passado, Sirât (da Espanha) faturou dois prêmios. Com transmissão pelo Canal Brasil, a festa do cinema será celebrada no Teatro Gran Tlachco (México).





