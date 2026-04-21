Fora da Globo, Elizabeth Jhin admite incômodo por falta de reprise das suas novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Elizabeth Jhin, autora de Além do Tempo (2015), novela que está de volta à programação da Globo a partir da próxima segunda-feira (27), na sessão Edição Especial, abriu o coração sobre as expectativas pela reapresentação da trama de sucesso.

Em entrevista ao portal NaTelinha, a veterana admitiu sua surpresa, e que, até um certo tempo, não compreendia o motivo de suas obras nunca terem sido reprisadas. Houve uma fase em que o tema da espiritualidade não tinha sido mais abordado em novelas, mas com a reprise de Almas Gêmeas e A Viagem isso mudou, reconheceu.

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Sem contrato com a Globo desde 2021, Elizabeth Jhin atualmente está longe dos trabalhos nas telinhas, e seu objetivo principal é se manter afastada da plataforma, e reforçar sua dedicação à literatura. Comecei a trabalhar em um projeto de um livro, sem pressa, sem pressão, vai progredindo devagar Será dentro da temática da espiritualidade. Tenho sempre a pretensão de atingir as pessoas nesse lado tão fundamental, mas tão menosprezado ou esquecido, adiantou.

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