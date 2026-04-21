Ator de "Chaves", "Chapolin" e "Chespirito" morre aos 85 anos

Ricardo de Pascual ficou marcado no Brasil por sua participação no clássico seriado "Chaves", no qual interpretou o Sr. Furtado - (crédito: Reprodução)

O ator mexicano Ricardo de Pascual morreu, nesta terça-feira (21), aos 85 anos. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (Anda). Não há informações sobre a causa da morte.

Em nota publicada nas redes sociais, a entidade lamentou a perda do artista. “A Associação Nacional de Atores lamenta profundamente o falecimento de nosso colega Ricardo de Pascual. Nossos mais profundos sentimentos à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz”, declarou a entidade.

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No ano passado, o ator revelou que enfrentava doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição que agravou o estado de saúde nos últimos anos. Em entrevista concedida à jornalista Matilde Obregón, ele relacionou a doença ao hábito de fumar durante a juventude. “Fumei durante 20 anos quando era jovem, não fumo há 45. (...) mais tarde foi demais, até três maços por dia”, afirmou na ocasião.

Ricardo de Pascual ficou marcado no Brasil por sua participação no clássico seriado Chaves, no qual interpretou o Sr. Furtado, personagem conhecido por furtar objetos dos moradores da vila, frequentemente levantando suspeitas injustas sobre o protagonista.

Além do sucesso na comédia, o ator manteve uma longa parceria com Roberto Gómez Bolaños, participando de produções como Chespirito e O Chapolin Colorado. Em seu país de origem, também construiu carreira sólida em novelas de grande repercussão internacional, incluindo títulos como El Privilegio de Amar e Camaleones.