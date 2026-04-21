'Eu Sou a Lenda 2': aguardada sequência com Will Smith contrata diretor - (crédito: Observatorio do Cinema)

A continuação de Eu Sou a Lenda finalmente está saindo do papel. Segundo o Collider, Steven Caple Jr. foi confirmado como diretor de Eu Sou a Lenda 2, projeto em desenvolvimento pela Warner Bros..

Caple fez sua estreia com o drama criminal The Land e ganhou destaque ao dirigir Creed II, sequência da franquia iniciada por Ryan Coogler. Depois, comandou Transformers: O Despertar das Feras, lançado em 2023. O diretor também está envolvido na nova adaptação de Homem em Chamas para a Netflix, onde dirigiu episódios e atua como produtor executivo.

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Lançado em 2007, Eu Sou a Lenda trouxe Will Smith como o cientista Robert Neville, que vive isolado em uma Nova York devastada após um vírus dizimar grande parte da população. Acreditando ser o último humano sobrevivente, ele tenta encontrar uma cura enquanto enfrenta criaturas infectadas que dominam a cidade durante a noite.

A sequência deve seguir a linha do final alternativo do longa original, considerado canônico, que abre espaço para a continuação da história. O roteiro será novamente escrito por Akiva Goldsman.

Até o momento, Eu Sou a Lenda 2 não tem data de estreia confirmada.

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