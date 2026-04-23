Ana Paula superou Juliette? Veja o ranking dos ganhadores do BBB

Ana Paula Renault confirmou o favoritismo do público e venceu com ampla vantagem o BBB 26, conquistando 75,94% da média dos votos. No formato atual de final tripla, em que três participantes disputam simultaneamente, a veterana conseguiu superar Arthur Aguiar, campeão do BBB 22 com 68,96%, mas ficou atrás de Juliette Freire, que levou o BBB 21 com expressivos 90,15%.
No ranking geral de todos os campeões do reality da Globo, Ana Paula aparece na quarta colocação. O recorde absoluto pertence a Fael Cordeiro, do BBB 12, com 92% dos votos, seguido por Diego Alemão, do BBB 7, com 91%. Juliette ocupa a terceira posição, tendo conquistado o público em uma final tripla sem dar espaço para a concorrência.
Vale lembrar que na primeira participação de Ana Paula Renault, no BBB 16, quando acabou expulsa, a Globo utilizou um sistema diferente de votação na final. Naquele ano, a decisão foi feita por pontuação regional, somando votos de telefone e SMS em seis regiões. O resultado foi a vitória de Munik Nunes sobre Maria Claudia por 6 a 0.
Ranking dos campeões do BBB:
- Fael Cordeiro BBB 12: 92%
- Diego Alemão BBB 7: 91%
- Juliette Freire BBB 21: 90,15%
- Ana Paula Renault BBB 26: 75,94%
- Cida Santos BBB 4: 69%
- Arthur Aguiar BBB 22: 68,96%
- Amanda Meirelles BBB 23: 68,90%
- Kleber Bambam BBB 1: 68%
- Cezar Lima BBB 15: 65%
- Rodrigo Cowboy BBB 2: 65%
- Fernanda Keulla BBB 13: 62,79%
- Paula Sperling BBB 19: 61,09%
- Davi Brito BBB 24: 60,52%
- Rodrigo Dourado BBB 10: 60%
- Emilly Garcia BBB 17: 58%
- Gleici Damasceno BBB 18: 57,28%
- Jean Wyllys BBB 5: 55%
- Vanessa Mesquita BBB 14: 53%
- Renata Saldanha BBB 25: 51,90%
- Rafinha BBB 8: 50,15%
- Dhomini BBB 3: 51%
- Mara Viana BBB 6: 47%
- Thelma Assis BBB 20: 44,10%
- Maria Melilo BBB 11: 43%
- Max Porto BBB 9: 34,85%