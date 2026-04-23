Ana Paula superou Juliette? Veja o ranking dos ganhadores do BBB - (crédito: Observatorio da TV)
Ana Paula Renault confirmou o favoritismo do público e venceu com ampla vantagem o BBB 26, conquistando 75,94% da média dos votos. No formato atual de final tripla, em que três participantes disputam simultaneamente, a veterana conseguiu superar Arthur Aguiar, campeão do BBB 22 com 68,96%, mas ficou atrás de Juliette Freire, que levou o BBB 21 com expressivos 90,15%.

No ranking geral de todos os campeões do reality da Globo, Ana Paula aparece na quarta colocação. O recorde absoluto pertence a Fael Cordeiro, do BBB 12, com 92% dos votos, seguido por Diego Alemão, do BBB 7, com 91%. Juliette ocupa a terceira posição, tendo conquistado o público em uma final tripla sem dar espaço para a concorrência.

Vale lembrar que na primeira participação de Ana Paula Renault, no BBB 16, quando acabou expulsa, a Globo utilizou um sistema diferente de votação na final. Naquele ano, a decisão foi feita por pontuação regional, somando votos de telefone e SMS em seis regiões. O resultado foi a vitória de Munik Nunes sobre Maria Claudia por 6 a 0.

Ranking dos campeões do BBB:

  1. Fael Cordeiro BBB 12: 92%
  2. Diego Alemão BBB 7: 91%
  3. Juliette Freire BBB 21: 90,15%
  4. Ana Paula Renault BBB 26: 75,94%
  5. Cida Santos BBB 4: 69%
  6. Arthur Aguiar BBB 22: 68,96%
  7. Amanda Meirelles BBB 23: 68,90%
  8. Kleber Bambam BBB 1: 68%
  9. Cezar Lima BBB 15: 65%
  10. Rodrigo Cowboy BBB 2: 65%
  11. Fernanda Keulla BBB 13: 62,79%
  12. Paula Sperling BBB 19: 61,09%
  13. Davi Brito BBB 24: 60,52%
  14. Rodrigo Dourado BBB 10: 60%
  15. Emilly Garcia BBB 17: 58%
  16. Gleici Damasceno BBB 18: 57,28%
  17. Jean Wyllys BBB 5: 55%
  18. Vanessa Mesquita BBB 14: 53%
  19. Renata Saldanha BBB 25: 51,90%
  20. Rafinha BBB 8: 50,15%
  21. Dhomini BBB 3: 51%
  22. Mara Viana BBB 6: 47%
  23. Thelma Assis BBB 20: 44,10%
  24. Maria Melilo BBB 11: 43%
  25. Max Porto BBB 9: 34,85%

 

 

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 23/04/2026 22:29
