Globo abre negociação com Ana Paula para renovar contrato pós BBB 26





A Globo já agendou uma reunião com Ana Paula Renault e sua equipe para tratar da possível renovação de contrato após sua vitória no BBB 26. O encontro está previsto para as primeiras semanas de maio e foi comunicado ao time da campeã antes mesmo de sua saída da casa, na terça-feira (21).

O contrato atual de Ana Paula com a emissora segue até julho. A proposta da Globo deve ser ampla, incluindo oportunidades na área artística e também um plano de agenciamento pela ViU, divisão voltada para influenciadores digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar disso, a emissora não descarta a possibilidade de firmar apenas um vínculo artístico. Como foi convidada para o reality, Ana Paula mantém sua própria equipe de representação, mas a Globo pretende integrá-la ao grupo, aproveitando sua popularidade.

Leia também: Temporada do BBB 26 registra números históricos no streaming e na televisão



Além da emissora, marcas que patrocinam o BBB, como Mercado Pago e Unilever, já demonstraram interesse em ações com Ana Paula Renault após o fim da temporada. Outras empresas, mesmo sem ligação direta com o programa, também procuraram sua equipe para contratá-la como garota-propaganda. Até agora, ela já fechou pelo menos sete acordos para sua página no Instagram.

Os compromissos serão ajustados conforme sua disponibilidade. Em razão da morte de seu pai no último domingo (19), Ana Paula tem liberdade para decidir se cumprirá ou não as entregas.

Caso renove com a Globo, será o retorno de Ana Paula a um contrato fixo com o grupo após dez anos. Em 2016, depois de sua primeira participação no BBB, ela atuou como repórter do Vídeo Show e fez uma participação na novela Haja Coração. O vínculo terminou em 2017.

Como vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault recebeu o maior prêmio da história do programa: R$ 5,7 milhões livres de impostos, além de um apartamento e um carro. Atualmente, soma quase nove milhões de seguidores no Instagram, plataforma preferida das marcas para publicidade.