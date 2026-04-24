"Nem a crítica te destrói. No fim, a única voz que não pode falhar é a sua e da sua intuição", desabafou a cantora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Luiza Possi, nesta quinta-feira (23), em seu perfil nas redes sociais expões alguns comentários maldosos após ter se tornado evangélica e resolve direcionar a carreira musical ao segmento gospel.

O nome disso se chama dinheiro, Conversão é diferente de enlouquecer, foram algumas mensagens que a filha de Zizi Possi divulgou. Porém, a cantora devolveu as insinuações por seu novo estilo de vida.

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Tá vendo? se você acredita no que falam bem de você, amanhã eles podem estar falando mal. E aí?, começou. Quem é você quando eles falam bem? Quem é você quando eles falam mal?, questionou .

Luiza Possi continuou se defendendo da legenda dos comentários. Se o elogio te sobe demais, a crítica vai te derrubar na mesma medida. Mas quando você sabe quem é nenhum dos dois te define. Nem o aplauso te constrói. Nem a crítica te destrói. No fim, a única voz que não pode falhar é a sua e da sua intuição, desabafou.

O texto Luiza Possi lamenta cancelamento após se tornar evangélica: Nem o aplauso foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.