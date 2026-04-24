Scooby-Doo: Netflix revela titulo e foto da serie live-action

Scooby-Doo: Netflix revela título e primeira foto da série live-action - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Netflix anunciou o início das filmagens da série live-action de Scooby-Doo, que será chamada de Scooby-Doo: A Origem. Além disso, o streaming divulgou a primeira foto do elenco, que reúne McKenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Salsicha), Maxwell Jenkins (Fred) e Abby Ryder Forston (Velma).

Tudo sobre Scooby-Doo: A Origem

Criada por Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, dupla responsável por Cowboy Bebop, a série será baseada nos personagens clássicos da Hanna-Barbera e funcionará como uma história de origem da Mistério S.A., mostrando como o grupo se conheceu e resolveu o primeiro caso que deu início à parceria.

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Mckenna Grace vive Daphne, Maxwell Jenkins (Perdidos no Espaço) interpreta Fred Jones, Tanner Hagen (Lawmen: Bass Reeves) é o Norville Salsicha Rogers e Abby Ryder Fortson (Crescendo Juntas) faz Velma.

O projeto terá oito episódios e é produzido pela Berlanti Productions em parceria com a Warner Bros. Television e a Midnight Radio. Scooby-Doo: A Origem ainda não tem data de estreia confirmada.

Confira abaixo:

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