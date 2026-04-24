



Cauã Reymond oficializou seu contrato com a Globo, e está confirmado no elenco da sequência de Avenida Brasil (2012), atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, e que irá ao ar no ano que vem em horário nobre na Globo.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, um dos mecanismos que facilitou as negociações é que o artista possui contrato fixo de longo prazo com a emissora. Na trama original de João Emanuel Carneiro, o artista interpreta o filho de Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves). Na continuação, a vilã estará em busca de redenção.

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Em tempo, em julho, Cauã Reymond estreia a série Jogada de Risco, criada e protagonizada por ele, no Globoplay. Sua novela mais recente é o remake de Vale Tudo (2025).

Além disto, a atual reprise da novela nos fins de tarde foi uma estratégia da emissora da família Marinho para refrescar a memória do público e aquecer as turbinas para a continuação, que ocorre cerca de 15 anos após a exibição original, previsto para o primeiro semestre de 2027.

O texto Globo confirma Cauã Reymond no elenco da continuação de Avenida Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.